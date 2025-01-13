Щомісячно путін втрачатиме мільярди доларів: ЗМІ про наслідки санкцій США

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила найширший на сьогодні пакет санкцій, спрямованих на доходи росії від нафти та газу, намагаючись дати Києву та майбутній команді Дональда Трампа важелі впливу на досягнення угоди про мир в Україні. Цей крок має на меті скоротити доходи росії від продовження війни в Україні, яка, за даними ООН, забрала життя понад 12 300 мирних жителів і перетворила міста на руїни після вторгнення москви в лютому 2022 року.

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Президент України Володимир Зеленський у дописі на X заявив, що заходи «завдадуть значний удар» москві.

«Чим менше росія зароблятиме на нафті… тим швидше буде відновлено мир», — додав Зеленський.

Дейліп Сінгх, головний радник Білого дому з питань економіки та національної безпеки, заявив, що ці заходи є «найзначнішими санкціями проти російського енергетичного сектору, безумовно, найбільшого джерела доходу для війни путіна», пише Reuters.

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Міністерство фінансів також скасувало положення, яке звільняло від санкцій посередництво в оплаті електроенергії щодо російських банків.

Санкції повинні коштувати росії мільярди доларів на місяць, якщо вони будуть дотримані в достатній мірі, сказав журналістам у телефонній розмові інший американський чиновник.

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«Немає жодного етапу в виробничо-розподільчому ланцюжку, який не був би порушений, і це дає нам більше впевненості в тому, що ухилення обійдеться росії ще дорожче», — сказав чиновник.

Джеффрі Пайетт, помічник міністра з питань енергетичних ресурсів США в Державному департаменті, заявив, що цього року очікується надходження нових обсягів нафти зі США, Гайани, Канади та Бразилії, і, можливо, з Близького Сходу, яка заповнить будь-які втрати.

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«Ми вважаємо, що ми більше не обмежені пропозицією на світових ринках, як це було, коли було оприлюднено механізм обмеження цін», — сказав Пайетт Reuters.

Санкції є частиною більш широких зусиль, оскільки адміністрація Байдена надала Україні 64 мільярди доларів військової допомоги з моменту вторгнення, включаючи 500 мільйонів доларів на ракети ППО та допоміжне обладнання для винищувачів.

Раніше повідомлялося, що Байден насамкінець вирішив відрізати росію від передових технологій.

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