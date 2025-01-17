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Бундесвер передислокує сили і засоби на південь Польщі: що сталося

19:45 18 січня 2025
Шольц з солдатами Бундесвера

Близько 100 вантажівок і дві системи Patriot Бундесверу днями були переміщені з Мекленбурга-Передня Померанія у Німеччині до польсько-українського кордону. Це підтвердили у Міноборони ФРН та командир контингенту, пише n-tv.

Близько 200 солдатів також перекинули на південь Польщі. Вони будуть передані під командування НАТО щонайменше на шість місяців.

«Нам доручено захистити один із найбільших матеріально-технічних перевантажувальних пунктів у регіоні, і ми безперешкодно візьмемо на себе це завдання із захисту від сил, які вже знаходяться на місці, протягом наступних кількох днів», — пояснив командир контингенту підполковник Крістоф Шмалер.

Він додав, що дуже пишається своїми бійцями, які підготували та здійснили передислокацію у дуже короткий термін. Наразі американський контингент забезпечує охорону хабу, через який доставляється в Україну зброя, боєприпаси та транспортні засоби.

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Раніше повідомлялося, про що попросив Анджей Дуда Володимира Зеленського у контексті потенційних переговорів між Україною і росією.

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