Польща укріплює кордон з росією, білоруссю та Україною: Дональд Туск прокоментував будівництво «Східного щита»

Дії, спрямовані на забезпечення безпеки східного кордону країни, є інвестицією в мир. Про це наголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту на першу побудовану ділянку «Східного щита». Він також запевнив, що Європа схвально спостерігає за цими інвестиціями і готова їх підтримувати.

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Під час брифінгу біля села Домбрувка (Вармінсько-Мазурське воєводство) прем’єр-міністр наголосив, що «чим краще охороняється польський кордон, тим важче до нього дістатися тим, хто мав би погані наміри», цитує політика rmf24.

«Усе, що ми робимо тут — і ми будемо робити це також на кордоні з білоруссю та Україною — має на меті стримування й відлякування ймовірного агресора, тому це справді інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз вся Європа спостерігає з великим задоволенням і підтримає ці інвестиції та нашу діяльність, якщо це буде необхідно», — сказав Туск.

Глава уряду запевнив, що країни Балтійського регіону співпрацюватимуть із Польщею, щоб ця інфраструктура була ефективною не лише на польських ділянках, а й на всій довжині кордону, «насамперед з росією та білоруссю».

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«Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною — з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всьому протязі східного кордону», — сказав він.

Прем'єр-міністр запевнив, що планів вимушеного переселення у зв'язку з будівництвом «Східного щита» немає. Він підкреслив, що завдяки інвестиціям Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими.

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«Східний щит» — це програма, підготовлена Міністерством національної оборони та Генеральним штабом Польщі, яка передбачає будівництво різних типів укріплень, місцевих перешкод та військової інфраструктури на кордонах Польщі з росією та білоруссю. Також планується побудова відповідних систем розвідки та виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів і розгортання систем боротьби з безпілотниками.

Раніше повідомлялося про заяву Радослава Сікорського, що ЄС готовий взяти на себе тягар допомоги Україні.

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