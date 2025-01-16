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Потенційні переговори між Україною і росією: про що попросив Анджей Дуда Володимира Зеленського

18:25 16 січня 2025
президент Польщі Анджей Дуда

Україна має бути обов’язковим учасником будь-яких мирних переговорів із росією. А ще варто долучити Польщу до таких перемовин, бо вона послідовно підтримує незалежність і суверенітет України, наголосив президент Анджей Дуда, пише ukrinform. Нагадаємо, раніше президент Польщі жорстко відреагував на заклики до України піти на територіальні поступки путіну.

«Під час переговорів з главою української держави йшлося і про потенційні мирні переговори між Україною і росією. Я запевнив Зеленського, що на всіх форумах, на яких виступаю, наполягаю, що Україна має бути присутньою за столом переговорів. Вважаю, що не можна проводити жодні мирні переговори без участі України, вона завжди має бути представлена. Попросив Зеленського про присутність і Польщі за таким столом переговорів як країни, яка підтримувала і підтримує Україну», — наголосив президент.

На думку Дуди, інтереси обох країн збігаються.

«Польща хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава, де український народ сам вирішуватиме свою долю», — сказав президент Дуда.

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Раніше стало відомо, чого вимагатиме Польща під час головування в Раді ЄС.

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