Військові спростовують нардепа Безглуглу: ворога в Покровську немає

Нардепка Мар'яна Безугла, яка раніше заявляла, що саме «самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу», яким керувала екснардепка Надія Савченко, спричинив «ефект доміно» прориву в Очеретиному та «запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ», напередодні повідомила, що росіяни вже зайшли в місто. Втім, наразі військові цю інформацію спростовують

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«Ще раз: тим часом росіяни зайшли в Покровськ. І на фронті немає жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу. Драпатий спеціально (?) закритий в тилу. Верніть Драпатого. Не робіть його відбувайлом за ТЦК. Верніть у бій. Прошу. Мені ще будуть говорити, та ні, та ні. Покровськ — це велика міська агломерація, подивіться карту DeepState і все зрозумієте», — написала вона на своїй сторінці у соцмережах.

Лінія фронту біля Покровська. Фото зі сторінки Безуглої

«Деякими медіа та в соціальних мережах розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності», — заявляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця», додаючи, що оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найбільш складною на лінії зіткнення.

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Так, запеклі бої тривають на підступах до агломерації, а Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

«Через офіційні інформаційні канали перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту постійно уточнюється та надається для інформування суспільства. Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога», — додали в ОСУВ «Хортиця».

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В ефірі «Суспільного» командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї окремої єгерської бригади «Шершні Довбуша» на позивний «Лютий» розповів, що їхня бригада перебуває на південь від Покровська і що там російські війська не мають успіху.

А на захід від міста окупанти намагаються «накопичуватися та просуватися»: «Із заходу противника точно не було з нашого боку, противник ще на певній відстані, доволі далекій, за останній час успіху не має у південній стороні від Покровська, тому що ми там працюємо. Але на західній стороні від Покровська, де противник намагається накопичувати великі зусилля і просувається у тому напрямку, якби турбуємось за те, що противник може обійти місто Покровськ і зайти із західної сторони…»

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За словами військового, противник пробує пробити оборону українських підрозділів на різних напрямках, у тому числі й «через Шевченко підійматися у Піщане, Вовкове та накопичувати там свої основні зусилля». «Зараз вони намагаються вийти на залізну дорогу між Котлиним та Удачним, накопичувати там зусилля й проходити через залізничну дорогу», — додав він.

Тим часом аналітики з DeepState пишуть, що ворог просунувся в Тихому, біля Зеленого Гаю, Удачного, Котлиного та Дачного.

Лінія фронту біля Покровська. Фото DeepState

Раніше військовий аналітик Олексій Гетьман зазначав, що росіяни уникатимуть лобових штурмів Покровська, зосереджуючись на спробах обійти місто. За його словами, загарбники вирішили обходити Покровськ з флангів із півночі та з півдня.

Тим часом в Покровську припинила роботу шахта, на якій видобували коксівне вугілля. Більш того, у Піщаному українцями був підірваний ствол шахти, до якого наблизився ворог. Заміновані ще дві шахти в районі селищ Котліне та Удачне. Це робиться для того, аби ворог не зміг ними скористатися та вийти в тил українським підрозділам.

Фото стели на в'їзд до Покровська, яку вже відновили, зі сторінки 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша

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