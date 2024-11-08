Безугла просить СБУ перевірити колишню нардепку Савченко — та може бути винною у наступі ворога на Покровськ

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка любить вказувати військовим на їхні «промахи» в роботі, знайшла ще одну «мішень» для своїх звинувачень.



Йдеться про колишню нардепку Надію Савченко, яка зараз начебто командує стрілецькою ротою. Про це вчора написав журналіст Володимир Бойко.

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За його словами, Савченко мобілізувалась у перші дні повномасштабного вторгнення і командує ротою в 112-й бригаді територіальної оборони.

«В одному батальйоні з нею служить її сестра Віра — вона сапер. Військова частина Наді останній рік виконувала завдання в самісінькому пеклі, навесні вона потрапила в госпіталь — засипало в бліндажі після „прильоту“ міни, внаслідок чого Надя була серйозно травмована. Зараз її батальйон вивели з зони бойових дій на відновлення боєздатності», — написав Бойко.

Сестри Савченко з мамою

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Прочитавши це, Мар'яна Безугла, певно, відчула, що з Надії Савченко можуть «зробити» героїню, яка по-справжньому воює на фронті, а не лише займається дискредитацією Сирського та інших військових, і не забарилася з відповіддю.

«У мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО, — написала вона у своєму Facebook. — Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив „ефект доміно“ прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ».

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Також пані Безугла попрохала читачів звернути увагу на рацію, яку використовує Савченко, — це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами.

«Прошу СБУ звернути увагу та детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ», — написала Безугла.

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При цьому і саму нардепку підозрюють у «грі на користь ворогу» — так OSINT-аналітики стверджували, що після допису Безуглої про Вугледар ворог кинув туди втричі більші сили,

Фото facebook.com/Savchenko.Nadiia/

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