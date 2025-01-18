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Партнери не зацікавлені в тому, аби Україна перемогла росію: експерт про нюанси перемовин

18:22 19 січня 2025
війна з росією

Дональд Трамп зацікавлений, аби завершити війну в Україні, хоча мова про 24 години вже не йде. Але що буде з тимчасово окупованими територіями, виникає багато питань, вважає політтехнолог Борис Тизенгаузен.

«Зараз найчастіше обговорюють припинення вогню по лінії фронту та подальші переговори з можливим зняттям санкцій з росії. Важливо, аби під час переговорів ніхто не протягнув вимогу зафіксувати на папері, що Україна відмовляється повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом. В України залишається „дипломатичний шлях“, лише конкретики немає», — сказав експерт.

Він додав, що війна не пройде безболісно для росії, а доб'є її.

Однак, за його словами, міжнародні партнери не зацікавлені в тому, аби Україна перемогла росію. «Ніхто не хоче дати Україні таку зброю, щоб можна було кожного дня кошмарити москву чи Санкт-Петербург, щоб там це відчули. Ніхто на це зараз не піде», — сказав Тизенгаузен.

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Тим часом експерти вважають, що питання територій не є головною проблемою для путіна і на переговорах з Трампом він буде вимагати від України виконання зовсім інших умов.

Раніше повідомлялося, що команда Трампа готує жорсткі санкції проти рф, щоб примусити її до миру.

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