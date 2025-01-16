Питання територій не є головною проблемою: чого вимагатиме путін на переговорах з Трампом

рф на переговорах з новим президентом США Дональдом Трампом вимагатиме від України різко скоротити зв'язки з НАТО і стати нейтральною державою. Так стверджують люди, знайомі з цим питанням. путін хоче досягти своєї мети, щоб Київ ніколи не вступив до Організації Північноатлантичного договору і щоб були встановлені обмеження на його військовий потенціал.

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Позиція кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати надсилати зброю в Україну в рамках двосторонніх угод про безпеку, ця зброя не повинна використовуватися проти росії або для захоплення територій. Про це сказав один зі співрозмовників, знайомий з підготовкою москви до можливих переговорів, пише видання Bloomberg.

Українські чиновники, знайомі з ходом перемовин, заявили, що єдині відносини між Києвом і москвою наразі обмежуються обміном ув'язненими та поверненням депортованих дітей. Російські умови також містять збереження принаймні де-факто контролю над майже 20% території України, включаючи анексований у 2014 році Крим. Хоча, за словами деяких співрозмовників, москва відкрита до обміну певними територіями.

«Питання територій не є головною проблемою війни, — сказала Тетяна Станова, засновник консалтингової компанії R. Politik та старший науковий співробітник Центру Карнегі росія-Євразія. — Він має набагато ширший контекст, який, вочевидь, все ще не до кінця зрозумілий на Заході».

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Хоча новий лідер США та його помічники не виявили великого ентузіазму щодо обов'язкових гарантій безпеки для України, особливо через членство в НАТО, дехто в таборі Трампа висловився за підтримку Києва, якщо він буде дотримуватися дипломатії, щоб вести переговори з позиції сили.

Найбільше занепокоєння в Україні викликає те, що припинення бойових дій дозволить росії перегрупуватися і завдати нового удару, тому, за словами Києва, йому потрібна західна зброя і достатня кількість армії.

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путін заявив, що будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на так званих Стамбульських домовленостях. Згідно з останнім проєктом документа від весни 2022 року, він забороняв би перебування іноземних військ в Україні, проведення спільних навчань і членство Києва в будь-яких зовнішніх військових альянсах, заявив російський лідер у червні.

Минулого року американські ЗМІ повідомляли подробиці з цього документу, в якому зазначалося, що іноземна зброя, в тому числі ракети, не повинна потрапити в Україну, зазначає видання. росія наполягала на обмеженні чисельності збройних сил України до 85 000 осіб і 342 танків, а також на обмеженні дальності польоту українських ракет до 40 кілометрів, тоді як Україна хотіла мати армію у 250 000 осіб і 800 танків, а дальність польоту ракет — 280 кілометрів, йдеться у статті.

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Дві країни також не змогли домовитися про те, які гарантії безпеки отримає Україна, що, ймовірно, є ключовим елементом будь-яких майбутніх переговорів.

Наразі експерти зазначають, що Україна може вступити до НАТО, але за певних умов.

Водночас експосол Олег Шамшур вважає, що особиста зустріч Дональда Трампа та путіна може мати серйозні наслідки для України.

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