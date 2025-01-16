Радники Трампа потихеньку відступають від передвиборчої обіцянки закінчити війну за 24 години

Радники обраного президента Дональда Трампа тепер визнають, що війна в Україні займе місяці або навіть більше часу, що є перевіркою реальності його найбільшої зовнішньополітичної обіцянки — укласти мирну угоду в перший день перебування в Білому домі. Двоє соратників Трампа, які обговорювали війну в Україні з новообраним президентом, повідомили, що, за їхніми оцінками, для вирішення війни знадобляться місяці. Вони визнали, що обіцянки першого дня — це поєднання передвиборчих галасливих заяв з недостатнім розумінням нерозв'язності війни і часу, необхідного для формування нової адміністрації.

ВІДЕО ДНЯ

Ці оцінки збігаються із заявами нового посланника Трампа з питань росії та України, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, який минулого тижня в інтерв'ю Fox News заявив, що хотів би мати «рішення» війни протягом 100 днів, що значно перевищує початкові терміни, встановлені новообраним президентом, пише Reuters.

«Але навіть збільшений Келлоггом термін був занадто оптимістичним, — сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Атлантичної ради у Вашингтоні. — Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати путіна, що у непоступливості є зворотна сторона».

Напередодні своєї перемоги на виборах 5 листопада Трамп десятки разів заявляв, що укладе угоду між Україною та росією в перший же день свого перебування на посаді, якщо не раніше. Однак наприкінці жовтня він ледь помітно змінив свою риторику і почав говорити, що може вирішити війну «дуже швидко».

РЕКЛАМА

Поки що спроби команди Трампа припинити війну відбуваються несистемно, що підкреслює, наскільки передвиборчі обіцянки можуть зіткнутися з реальністю складних дипломатичних переговорів.

Келлог, представник Трампа в Україні, відклав запланований візит до Києва перед інавгурацією, який розглядався як частина місії зі з'ясування фактів, щоб дати офіційним особам фору в розробці мирного плану. Міністерство закордонних справ України послалося на занепокоєння США щодо порушення закону Логана, який обмежує можливості приватних осіб вести переговори з іноземними урядами.

РЕКЛАМА

Тим часом, нові чиновники адміністрації Трампа в Державному департаменті, Раді національної безпеки та інших відомствах все ще з'ясовують, хто має вплив і юрисдикцію в різних геополітичних питаннях, повідомив Reuters один з радників Трампа з питань зовнішньої політики.

Раніше повідомлялося, що колишній посол України у США і Франції Олег Шамшур вважає, що переговори Трампа з путіним без України можуть мати серйозні наслідки для країни.

РЕКЛАМА

93

Читайте нас у Facebook