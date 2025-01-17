Команда Трампа готує жорсткі санкції проти рф для примусу до миру — Bloomberg

Радники новообраного президента Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між росією та Україною в найближчі місяці й водночас натиснути на Іран і Венесуелу. Про це повідомили люди, знайомі з цим питанням, пише Bloomberg.

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А адміністрація Байдена, який йде у відставку, нещодавно запровадила самі руйнівні на сьогодні санкції проти російської торгівлі нафтою з усіх західних держав. Цей крок залишив відкритим питання про те, як Дональд Трамп розглядає ці заходи, враховуючи його прихильність до швидкого завершення війни в Україні.

Існує два основні підходи, які розглядаються командою Трампа. Якщо нова адміністрація вважатиме, що закінчення війни в Україні вже близько — то можливі певні дії на користь підсанкційних російських виробників нафти, які могли б допомогти укласти мирну угоду. Другий варіант, за їхніми словами, ґрунтуватиметься на посиленні санкцій для збільшення тиску і важелів впливу.

Скотт Бессент, кандидат Дональда Трампа на посаду міністра фінансів, заявив, що підтримує посилення санкцій проти російської нафтової промисловості, щоб припинити війну в Україні.

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«Я буду на 100% за посилення санкцій, особливо щодо російських нафтових компаній, — сказав Скотт Бессент під час слухань у Сенатському комітеті. — Я вважаю, що санкції були недостатньо повними. Адміністрація Байдена була стурбована підвищенням цін на енергоносії під час виборчого сезону».

Підхід, який врешті-решт обере Трамп, має вирішальне значення для світового нафтового ринку. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли майже на 5 доларів за барель з моменту оголошення санкцій Байдена. Деякі аналітики очікують подальшого зростання, що призведе до підвищення вартості палива в усьому світі.

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Плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і в кінцевому підсумку залежать від самого новообраного президента. Днями він заявив, що готується зустріч з президентом путіним, що підвищило перспективу потенційних переговорів про припинення війни в найближчому майбутньому.

В обговоренні стратегії беруть участь деякі з кандидатів у члени кабінету Трампа, а також колишні чиновники, які займалися санкціями в його першій адміністрації, повідомляють особи, знайомі з цим питанням. До обговорення також долучилися кілька аналітичних центрів консервативного спрямування. Перехідна команда ще не оголосила, кого Трамп вибрав на деякі ключові посади, пов'язані з економічним державним управлінням.

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Першим барометром того, як команда Трампа реагує на санкції проти росії, стане середина березня, коли закінчується термін дії генеральної ліцензії, що дозволяє згортання закупівель російських енергоносіїв. Якщо Міністерство фінансів погодить втрату чинності винятку для деяких транзакцій, це може посилити тиск на кремль.

Для команди Дональда Трампа більш агресивна політика щодо росії може призвести до посилення вторинних санкцій на торгівлю нафтою, покарання європейських вантажовідправників, а також азійських покупців, включаючи великі компанії в Китаї та Індії, зазначають експерти. Інший можливий підхід: наполягати на більш рішучих інтервенціях щодо танкерів, які перевозять російську нафту через життєво важливі данські та турецькі «вузькі місця».

М'якший сценарій може означати видачу генеральних ліцензій і підняття верхньої межі ціни до рівня вище 60 доларів за барель — кроки, які заохотять російську нафту продовжувати надходити на ринок.

Додамо, що, за підрахунками експертів, внаслідок санцій, запроваджених Байденом проти нафтової галузі рф, кремль щомісячно втрачатиме мільярди доларів.

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