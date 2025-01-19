Вербував агентів для російського гру та захищав їх у судах: СБУ затримала адвоката-зрадника

В Києві контррозвідка СБУ затримала ще одного агента російської воєнної розвідки. Ним виявився столичний адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих поплічників ворога.

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За даними спецслужби, юрист спочатку допоміг рашистам «підібрати» коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора — захищав його у суді.

За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російського гру Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території країни-агресора ще у 2015 році.

Після 24 лютого 2022 року адвокат не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень.

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Зрадник також копіював і передавав процесуальні документи представникам гру рф.

За кожне виконане завдання агент отримував грошову «винагороду» від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів.

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Співробітники СБУ задокументували злочини адвоката і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами.

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Затриманому повідомили затриманому про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ на Полтавщині затримала головбуха «Укрзалізниці», яка передавала фсб рф інформацію про рух військових ешелонів.

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