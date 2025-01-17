Передавала фсб інформацію про рух військових ешелонів: СБУ затримала головбуха Укрзалізниці

СБУ затримала посадовицю Укрзалізниці, яка через свого чоловіка-бойовика «зливала» до фсб інформацію про ешелони ЗСУ. Про це сьогодні, 17 січня, заявила речниця УСБУ в Полтавській області Інна Усова.

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Згідно з офіційною заявою, головна бухгалтерка однієї з філій АТ «Укрзалізниця» у Полтавській області «зливала» окупантам інформацію про час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням через Полтавщину. Найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси.

Щоб отримати розвіддані, жінка використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух. «Додаткові» нюанси про перевезення випитувала у своїх колег.

Слідчі дії СБУ

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Певний час «зв'язковим» агентки був бойовик окупаційних угруповань рф, який воює проти України у Донецькій та Запорізькій областях і за «сумісництвом» її чоловік. Згодом інформаторку вивели на прямий зв’язок з російським куратором.

У поле зору фсб вона потрапила навесні 2024 року саме через свого чоловіка, який вірою і правдою служив так званій днр і навіть отримав медаль «За отвагу», згідно з наказом глави недореспубліки дениса пушиліна.

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Медаль «За отвагу» від ватажка днр

За даними слідства, до 2014 року подружжя мешкало у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста чоловік пішов служити окупантам, а дружина переїхала до Полтави, де влаштувалась на посаду головного бухгалтера державного підприємства.

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Контррозвідка СБУ задокументувала злочини фігурантки і затримала її за місцем проживання в обласному центрі. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення маршрутів руху ешелонів Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч.ч. 1, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також планується заочно повідомити про підозру її чоловіку, який наразі воює проти українських захисників на східному фронті.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Також нагадаємо, як у Краматорську затримали колишню міліціонерку, яка наводила удари ворога по оборонцях Донеччини.

Фото СБУ

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