Шпигувала за київським ППО: СБУ затримала агентку російського гру

У Києві затримали чергову агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Вона під час своїх «розвідувальних» вилазок шпигувала за бойовими позиціями ППО, які захищають Київ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, метою вона готувала координати для дронової атаки рф по столиці України 1 січня 2025 року.

Пріоритетними цілями агресора тоді були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України. Тож аби запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об’єктів, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об’єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація, відправляючи готові світлини російському куратору через анонімний чат у месенджері, повідомили в СБУ.

Задокументовано як зловмисниця проводила дорозвідку в районі місця базування радіолокаційної станції українських військ поблизу столиці України.

РЕКЛАМА

Проте затримали фігурантку за місцем її проживання — в орендованій квартирі у Києві, коли вона саме намагалася передати нову партію розвідданих російському гру.

За даними слідства, агенткою окупантів виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала «легкі» заробітки на Телеграм-каналах.Там не неї вийшов представник воєнної розвідки росії і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

РЕКЛАМА

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з російським гру та велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації зв’язку з окупантами.

Фрагмент листування з ворогом

РЕКЛАМА

Агентці вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України і взяли під варту. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також нагадаємо про нещодавнє затримання агентів фсб, які збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.

Фото СБУ

211

Читайте нас у Facebook