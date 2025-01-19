Серце вільне: колишня учасниця «ВІА Гра» повідомила про розставання з радником Зеленського

Свого часу через гурт «ВІА Гра» пройшли не тільки Віра Брежнєва, але й чимало інших співачок. Минулого року колишня солістка гурту «ВІА Гра» Міша Романова випустила пісню «Переболіло» та спокусливий кліп до неї, в якому розповіла про історію кохання, яке розбило їй серце.

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Після появи музичного твору багато хто з шанувальників почав підозрювати, що в основі кліпу — особисті почуття співачки.

І днями Міша підтвердила це, спілкуючись у соціальній мережі.

Артистка поділилася, що стосунки припинилися ще восени. Для Романової цей період був болісним, однак наразі вона вже оговталася від розриву та наважилася повідомити про зміни в особистому житті.

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«Цієї осені я розійшлася з хлопцем. Це було болісно. Але я волію розглядати кожен досвід як можливість зростання. У стосунках бувають складнощі, і в цьому випадку я зрозуміла, що важливо рухатися далі і зосередитись на своєму особистому розвитку. Цей період навчив мене багато про себе і про те, що я шукаю в житті, а також зміцнив мою впевненість у тому, що кожен кінець — це новий старт», — поділилася артистка.

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Співачка наголосила, що зараз її серце вільне, і вона мріє побудувати стосунки з людиною, з якою вона матиме взаємне кохання.

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Зазначимо, Міша Романова (Наталія Могиленець) була у стосунках з Алексом Роднянським (сином відомого кінопродюсера Олександра Роднянського) з жовтня 2022 року. До цього він був одружений на російській актрисі Яні Студиліній. У 2016 у пари народилася донька. Подружжя розлучилося після повномасштабного вторгнення росії в Україну. У 2019 стало відомо, що Роднянський-молодший став радником президента Володимира Зеленського з економічних питань.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про це одну екс-«ВІА Гру» Вєру Брежнєву, яка восени 2023 року розсталася з Костянтином Меладзе. З відомим композитором співачка прожила у шлюбі вісім років. Тепер у Брежневої новий коханий й вона каже, що щаслива.

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