Міша Романова розповіла про розбите серце

Колишня солістка гурту «ВІА Гра» Міша Романова, яка зараз із сином мешкає в Німеччині, випустила нову пісню «Переболіло» та спокусливий кліп до неї. Це пʼята україномовна робота артистки з початку повномасштабного вторгнення.

ВІДЕО ДНЯ

У ліричному кліпі Романова розповідає історію кохання, яке розбило їй серце. Співачка емоційно ділиться своїми переживаннями та відверто показує, як знайшла сили, щоб звільнитись від обтяжливих стосунків.

Нагадаємо, нещодавно Міша Романова показала дорогоцінну каблучку та натякнула на нові стосунки. Проте свого обранця вона не називає і не показує його обличчя. Кажуть, вона зустрічається з сином продюсера Олександра Роднянського — Олександром Роднянським-молодшим.

Також «ФАКТИ» писали про те, що Тіна Кароль з молодим артистом SHUMEI випустили спільну пісню «Стерва».

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/misharomanova

РЕКЛАМА

43

Читайте нас у Facebook