39.07 / 39.60 42.09 / 42.80
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Міша Романова розповіла про розбите серце

14:35 12 квітня 2024
Міша Романова

Колишня солістка гурту «ВІА Гра» Міша Романова, яка зараз із сином мешкає в Німеччині, випустила нову пісню «Переболіло» та спокусливий кліп до неї. Це пʼята україномовна робота артистки з початку повномасштабного вторгнення.

У ліричному кліпі Романова розповідає історію кохання, яке розбило їй серце. Співачка емоційно ділиться своїми переживаннями та відверто показує, як знайшла сили, щоб звільнитись від обтяжливих стосунків.

Нагадаємо, нещодавно Міша Романова показала дорогоцінну каблучку та натякнула на нові стосунки. Проте свого обранця вона не називає і не показує його обличчя. Кажуть, вона зустрічається з сином продюсера Олександра Роднянського — Олександром Роднянським-молодшим.

Також «ФАКТИ» писали про те, що Тіна Кароль з молодим артистом SHUMEI випустили спільну пісню «Стерва».

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/misharomanova

РЕКЛАМА

43

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Казка, а не життя: після закриття коридору затемнень ці знаки зодіаку стануть по-справжньому щасливими

Зоряне небо

Овнам — нові знайомства, Левам — корисна інформація, а Козерогам — приємні сюрпризи: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 12 квітня

старовинна карта України

«Якби путін знав, що про територію Україну писали російські царі, його б вхопив Кіндратій»: документи московії проти бункерного «історика»

Грошовий прибуток

Квітень засипле грошами: кому в другому місяці весни світить додатковий прибуток

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту