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Розкрила всі таємниці? Віра Брежнєва показала нового «коханого», а також капці після «party»

18:55 5 січня 2025
Віра Брежнєва, фото https://www.instagram.com/

Співачка Віра Брежнєва любить дивувати відомих блогерів та шанувальників не зовсім зрозумілими світлинами та діями.

Так, днями вона опублікувала фото невідомого чоловіка, який намагається сховати своє обличчя за допомого бейсболки з літерою «B».

А оскільки колишня учасниця гурту «ВІА Гра» нещодавно зізналася, що знову знаходиться у стосунках, її шанувальники вирішили що це її коханий, тим більше, що на фото присутнє сердце.

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Чергову загадку Віра оприлюднила сьогодні, розмістивши знімок у сукні, яку при великому бажанні, можна назвати весільною.

«After party» — підписала фото українська співачка.

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В каруселі серед знімків є відео співачки, на якому вона показує капці, які, певно, брала на весільну церемонію (якщо це була саме вона).

Цього разу на публікацію відгукнулись друзі співачки, серед яких була і відомо фітнес-тренерка, проте з їхньої реакції важко зрозуміти, чи вийшла співачка заміж, чи це була просто така собі «паті».

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо про розставання Брежнєвої з Костянтином Меладзе. З відомим композитором, якому зараз 61 рік, співачка прожила у шлюбі вісім років. Пара таємно одружилася у 2015, хоча стосунки знаменитостей почалися ще коли Костянтин був одружений з Яною Сумм, а Брежнєва — одружена з бізнесменом Михайлом Кіперманом. Через ці обставини Віру часто критикували у мережі та називали розлучницею.

Після розлучення Брежнєва довгий час перебувала в пригніченому стані. Але у листопаді минулого року вона зізналася, що отямилася і навіть зустріла нове кохання.

«Я закохана. Зараз я дуже щаслива. Я не поспішаю заміж, бо я вже мав цей досвід. Для укладення шлюбу важливо дійсно добре впізнати один одного», — розповіла артистка в інтерв'ю.

Ім'я обранця вона не назвала, і нове фото також не навело публіку ні на які підозри, тож ім'я коханого Віри поки що залишається загадкою.

Водночас Костянтин Меладзе нещадавно випустив нову пісню. Шанувальники композитора побачили в ній біль та тугу після розлучення з дружиною, ініціатором якого він начебто був.

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