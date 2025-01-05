Розкрила всі таємниці? Віра Брежнєва показала нового «коханого», а також капці після «party»
Співачка Віра Брежнєва любить дивувати відомих блогерів та шанувальників не зовсім зрозумілими світлинами та діями.
Так, днями вона опублікувала фото невідомого чоловіка, який намагається сховати своє обличчя за допомого бейсболки з літерою «B».
А оскільки колишня учасниця гурту «ВІА Гра» нещодавно зізналася, що знову знаходиться у стосунках, її шанувальники вирішили що це її коханий, тим більше, що на фото присутнє сердце.
Чергову загадку Віра оприлюднила сьогодні, розмістивши знімок у сукні, яку при великому бажанні, можна назвати весільною.
«After party» — підписала фото українська співачка.
В каруселі серед знімків є відео співачки, на якому вона показує капці, які, певно, брала на весільну церемонію (якщо це була саме вона).
Цього разу на публікацію відгукнулись друзі співачки, серед яких була і відомо фітнес-тренерка, проте з їхньої реакції важко зрозуміти, чи вийшла співачка заміж, чи це була просто така собі «паті».
Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо про розставання Брежнєвої з Костянтином Меладзе. З відомим композитором, якому зараз 61 рік, співачка прожила у шлюбі вісім років. Пара таємно одружилася у 2015, хоча стосунки знаменитостей почалися ще коли Костянтин був одружений з Яною Сумм, а Брежнєва — одружена з бізнесменом Михайлом Кіперманом. Через ці обставини Віру часто критикували у мережі та називали розлучницею.
Після розлучення Брежнєва довгий час перебувала в пригніченому стані. Але у листопаді минулого року вона зізналася, що отямилася і навіть зустріла нове кохання.
«Я закохана. Зараз я дуже щаслива. Я не поспішаю заміж, бо я вже мав цей досвід. Для укладення шлюбу важливо дійсно добре впізнати один одного», — розповіла артистка в інтерв'ю.
Ім'я обранця вона не назвала, і нове фото також не навело публіку ні на які підозри, тож ім'я коханого Віри поки що залишається загадкою.
Водночас Костянтин Меладзе нещадавно випустив нову пісню. Шанувальники композитора побачили в ній біль та тугу після розлучення з дружиною, ініціатором якого він начебто був.139
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