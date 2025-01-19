Руки справу пам’ятають: Залужний показав, як влучно стріляє з пістолета

«Молодий» дипломат і колишнього головкома Валерія Залужного, який у грудні звернувся до колег з центру Лондона, вирішив показати, що за місяці на дипломатичній ниві не втратив важливі навички військового.

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Так, у соціальній мережі Валерій Федорович поділився світлиною влучного пострілу.

«Glock 17. Все ті ж 15 метрів та два постріли», — коротко підписав фото Залужний.

Вражаюча влучність

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Читачі прийшли у захват від навичок та уміння колишнього головкома ЗСУ.

«Фантастика яка! Колись думала, що так може бути тільки у фільмах, а ось вони наші реальні и справжні герої. Ви — наша гордість, пане отамане!», «Круто!», «Порох в порохівницях Є, Був та Буде», «Бездоганно», «Вірність цілі полягає не в кількості пострілів, а в здатності досягти мети з першої спроби!» — пишуть коментатори.

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Відзначимо, що ще в листопаді 2024 Залужний заявив про початок третьої світової, в епіцентрі якої опинилася Україна. Так він прокоментував початок участі військ Кім Чен Ина в боях на Курщині.

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https://fakty.ua/446 498-tretya-mirovaya-vojna-uzhe-nachalas-valerij-zaluzhnyj-sdelal-srochnoe-zayavlenie



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