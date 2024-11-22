Третя світова війна вже почалася: Валерій Залужний зробив термінову заяву

Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що після прямого залучення автократичних союзників росії у війну проти України можна абсолютно точно вважати, що у 2024 році розпочалась Третя світова війна.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.



«Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Кажімо чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські „шахеди“», — заявив Залужний.

За словами Залужного, в Україну вже летять ракети саме північнокорейського виробництва, і в КНДР про це відкрито заявляють. Ба більше, в Україні підриваються китайські снаряди, а в російських ракетах застосовуються китайські деталі.

На думку ексголовкома, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватись до цього.

«Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України вже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо — вона почалася», — наголосив Залужний.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що про початок нової світової говорили й військові аналітики, зазначаючи, що Україна в ній — далеко не головний герой.

РЕКЛАМА

244

Читайте нас у Facebook