На новому тижні синоптики обіцяють українцям «майже березень»

Синоптики, які наразі не виключають доволі серйозне потепління наприкінці січня, розповіли, якою буде погода на поточному тижні.

Так, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що протягом цієї сімденки очікується тепла та переважно суха погода, часом з туманами та слабким вітром.

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«Погодні умови визначатиме область високого тиску, а також виступ антициклону зі сходу. На тлі переважання теплої повітряної маси температура повітря очікується аномально високою, особливо на півдні та заході країни. Суттєвих опадів протягом вказаного періоду не очікується, лише зрідка у Криму та західних областях є ймовірність невеликих дощів. Загалом погодні умови відповідатимуть більше листопаду чи березню, а середня аномалія за період з 20 по 27 січня відповідно до прогностичної моделі ECMWFстановитиме в Україні +3…+6 °С», — пояснив метеоролог.

Погодна карта зі сторінки Ігоря Кібальчича

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У понеділок, 20 січня, під впливом області високого тиску по всій території України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер у західних регіонах змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на решті території країни західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, вдень +2…+7 °С, у південній частині, а також на Прикарпатті місцями +8…+9 °С.

Прогноз погоди на 20 січня. Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 21 січня, утримається погода без опадів в усіх областях нашої країни. Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень +2…+7 °С.

Прогноз погоди на 21 січня. Фото Укргідрометцентру

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У середу, 22 січня, погодні умови в Україні продовжать визначатися областю підвищеного тиску, а також виступом антициклону зі сходу. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер південний / південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С, на Одещині та у Криму до +9 °С.

Прогноз погоди на 22 січня. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 23 січня, на всій території країни продовжиться період спокійної та сухої погоди, без опадів. Лише вдень місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. Вітер південний / південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −2…+3 °С, в денний +1…+6 °С.

Прогноз погоди на 23 січня. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 24 січня, місцями у Криму, у Поліссі та на Закарпатті можливі невеликі дощі, часом з мокрим снігом. В решті регіонів України без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С, на Одещині місцями до +10 °С.

Прогноз погоди на 24 січня. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 25 січня, місцями у західних областях, а також у Криму можливий невеликий дощ, в решті областей України без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +3…+8 °С, на півдні +8…+11 °С.

У неділю, 26 січня, в Україні очікується суха погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5 — 10 м/с, у східній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +4…+9 °С, на півдні та місцями у західних областях +9…+11 °С.

Нагадаємо, що на початку січня метеоролог також розповідав про теплу погоду та не виключав, що в другий зимовий місяць будуть встановлені температурні рекорди.

Фото Pixabay

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