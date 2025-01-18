У вихідні сніга не дочекаємось, а під кінець січня у Києві очікують плюс 15: синоптики продовжують дивувати прогнозами

Метеоролог Ігор Кібальчич, який повідомляв, що у другій половині поточного тижня температура повітря знов підвищиться, місцями й до відлиги, розповів, якою буде погода в ці вихідні — 18 та 19 січня.

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За його словами, погода в країні найближчими днями обумовлюватиметься впливом великого та малорухомого антициклону. «Атмосферний тиск виявиться вищим за норму, а істотних опадів не очікується в більшості регіонів. Температура повітря збережеться на досить високому рівні, особливо у південно-західній частині України. Відхилення від кліматичної норми становитиме у середньому +4…+7 °С. Формування снігового покриву не передбачається», — зазначив метеоролог.

Субота, 18 січня:

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5 — 10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1 — 6 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, вдень +2…+7 °С.

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У північній частині країни прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер західний, вночі 5 — 10 м/с, вдень 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

У центральних областях України опадів упродовж доби не передбачається. Вітер переважатиме західної чверті, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

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У південній частині країни та у Криму вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −1…+4 °С, вдень +3…+8 °С.

У східних регіонах протягом доби місцями можливі невеликі опади у вигляді мряки та мокрого снігу. Вітер переважно західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −1…+4 °С, вдень 0…+5 °С.

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Прогноз погоди на 18 січня. Фото Укгрідрометцентру

Неділя, 19 січня:

У західних регіонах утримається погода без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий туман із відкладенням паморозі. Вітер західний, 3 — 8 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1 — 6 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень +2…+7 °С.

У північних областях прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −4…+1 °С, вдень −1…+4 °С.

У центральній частині країни очікується погода без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень можливі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +1…+6 °С.

У південних областях та у Криму істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +5…+10 °С.

У східній частині України місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −4…+1 °С, вдень −1…+4 °С.

Прогноз погоди на 19 січня. Фото Укргідрометцентру

В «Укргідрометцентрі» не прогнозують найближчим часом істотних опадів. Хіба що 18 січня на сході та північному сході країни, а вночі 19 січня у східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ.

А синоптикиня Наталка Діденко попереджає про сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15−20 метрів за секунду: «У Києві в суботу та неділю буде вітряно, пориви до штормових 15−18 метрів за секунду, без опадів, вдень +2+4 градуси».

Також вона спрогнозувала погоду наприкінці другого місяця зими, зазначивши, що 30 січня в Україні очікується до +10+15 (У Києві ймовірно до +15) градусів, а на південному заході навіть і до +20 градусів тепла. Лише в східних областях очікується +5+9 градусів.

Прогноз погоди на 30 січня. Фото Наталії Діденко

Наталка Діденко додала, що це, звісно, ще орієнтовний прогноз.

Нагадаємо, що раніше Ігор Кібальчич попереджав, що у січні можуть бути зафіксовані нові погодні рекорди.

Фото Pixabay

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