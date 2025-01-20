Представники різних астрологічних шкіл склали гороскопи для всіх знаків зодіаку на поточний тиждень з 20 по 26 січня. Це і східні знавці зірок, і «традиційні».

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Овен

Гороскоп на тиждень для Овнів стверджує, що знак, відчувши приплив енергії, може зважитися на реалізацію нових проектів або зосередиться на вирішенні раніше розпочатих. Зірки радять часто імпульсивно діючим Овнам бути терплячими та уважними до деталей, щоб не прогаяти важливі можливості. А ось в особистому житті не все так одноманітно — можливі як «вибухи» пристрасті, так і недорозуміння. Втім, останні вирішаться швидко, якщо Овни будуть щирими. Цього тижня знаку слід стежити за здоров'ям та відпочинком, щоб уникнути перевтоми, радить slovofraza.com.

Телець

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Гороскоп на 20−26 січня для Тельців попереджає, що цього тижня знак може зіткнутися з необхідністю переглянути свої цілі, що допоможе піднятися кар'єрними сходами. Цьому також може сприяти і важлива інформація, отримана Тельцями. Не виключено, що знаку потрібно обговорити з партнером важливі питання або підходи до вирішення проблем, які у них виникнуть.

Близнюки

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Гороскоп на тиждень для Близнюків обіцяє знаку час активних змін, коли слід оцінити з різних точок зору цікаві пропозиції та ідеї, що надходять. Втім, зірки радять Близнюкам не перевтомлюватись на роботі, завантажуючи себе додатковими обов'язками. Головне — дотримуватися балансу між професійною та особистою сферами. До речі, у знака можливі розбіжності з партнером, проте щира розмова допоможе розставити все по поличках. Близнюкам слід не забувати про відпочинок, адже цього тижня на них очікують «емоційні гойдалки».

Рак

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Гороскоп на 20−26 січня для Раків припускає, що знак може отримати цікаву професійну пропозицію, можливо, його запросити взяти участь у новому проекті, який обіцяє стати успішним. Зірки радять Ракам на роботі бути уважними, щоб не помилятися, а в особистому житті — більш терпимими, оскільки можливі розбіжності з близькими.

Лев

Гороскоп на тиждень обіцяє Левам, що знаку легко вдасться завойовувати повагу оточуючих і що перед знаком відкриються нові перспективи. Зірки стверджують, що також Левам вдасться втілити у життя свої ідеї. Головне — діяти рішуче. Також у ці сім днів слід не забувати про фінансове питання — можливі як вигідна пропозиція, так і несподівана витрата. Що ж до особистого життя, то важливо стежити за язиком, щоб різкими словами не образити партнера — сказане в серцях може призвести до непорозумінь.

Діва

Гороскоп на тиждень для Дів стверджує, що на знак очікує, коли слід приділити увагу аналізу та плануванню, а також зважитися на важливі кроки — як у професійній, так і в особистій сферах. Зірки попереджають про труднощі на роботі, з якими знаку допоможуть впоратися уважність та організованість. У відносинах з близькими вам людьми важливо не забувати про підтримку та повагу до партнера.

Терези

Гороскоп на 20−26 січня для Терезів попереджає про можливі зміни на роботі, які вимагатимуть від знаку вміння адаптуватися до нових умов. Зірки радять Терезам бути готовими до компромісів і більш відкритих відносин з колегами. Фінансова ситуація буде стабільною, проте знаку слід уникати зайвих витрат. Тим Терезам, у яких у відносинах з партнерів виникла певна напруженість, саме час поговорити до душі з близькою людиною — нинішня сімденка є вдалим часом для з'ясування стосунків.

Скорпіон

Гороскоп на тиждень для Скорпіонів обіцяє знаку активні та насичені сім днів. Так, на роботі, можливо, з'явиться шанс проявити себе з кращого боку — не проґавте його. У той же час, зірки радять Скорпіонам не поспішати з прийняттям важливого рішення — не слід зайве ризикувати. Ця ж порада стосоується й фінансової сфери. Що ж до особистого життя Скорпіонів, то в ці сім днів можливі як приємні, і важкі моменти. Однак не слід засмучуватися — вони лише зміцнять ваші стосунки з другою половинкою.

Стрілець

Гороскоп на 20−26 січня для Стрільців попереджає знак про важливе рішення, яке доведеться приймати цього тижня. Від того, що ви вирішите, залежить подальший перебіг подій. Фінансова ситуація обіцяє залишатися сприятливою, проте не слід відступати від раніше складеного плану. А ось емоційний стан не буде стабільним. Так що у відносинах з партнером слід бути більш терпимим і виявляти повагу — тільки так тимчасові труднощі вирішуватимуться сприятливо.

Козеріг

Гороскоп на тиждень для Козерогів не віщує будь-яких кардинальних змін — сімденка обіцяє бути стабільною, але насиченою. Так, на роботі Козерогам доведеться вирішувати важливі питання, які вимагатимуть чималих зусиль та організаційних умінь. В особистій сфері в основному все буде благополучно, хоча дрібних непорозумінь уникнути не вийде. В цілому ж, близькі нададуть підтримку і проявлять розуміння.

Водолій

Гороскоп на 20−26 січня для Водоліїв попереджає, що на роботі знаку доведеться швидко реагувати на обставини, що змінилися. Зірки не виключають, що найближчими днями знаку доведеться розбиратися з фінансовими питаннями або боргами. Водоліям, щоб уникнути непорозумінь із партнером, слід виявляти більше уваги до своєї другої половинки. А ще важливо пам'ятати про відпочинок і те, що зайва наргузка може зашкодити вашому здоров'ю.

Риби

Гороскоп на тиждень для Риб обіцяє удачу знаку на професійній ниві. Щоправда, лише рішучим представникам цього знаку Зодіаку. В особистому житті все обіцяє складатися гармонійно, проте завжди слід пам'ятати, що терпимість є важливою у відносинах і що важливо пам'ятати про баланс між особистим простором та спілкуванням. Зірки не радять Рибам ризикувати з фінансами та рекомендують звернути увагу на здоров'я, не допускаючи перевантажень.

Раніше астрологи назвали знак Зодіаку, для яких 2025 стане справжнім випробуванням.

Фото Pixabay

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