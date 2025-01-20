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Шоу-бізнес

Образ кози: Джамала здивувала мережу

18:34 20 січня 2025
Джамала

Популярна співачка, переможниця «Євробачення-2016» Джамала, яка нещодавно вразила несподіваним дуетом, здивувала новим образом. На своїй сторінці у соціальній мережі Джамала виклала відео з Карпат, на якому вона, одягнена у традиційну гуцульську шубу — гуню — біжить засніженим селом під дзвін дзвіночків. Співачка, яка знаходиться у великій подорожі Карпатами, продовжує дивувати своїми образами.

«Вибігла за хлібом», — підписала відео Джамала.

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«В образі овечки?» — запитали у неї шанувальники.

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«Кози», — тут же відповіла артистка.

Підписники оцінили красоту відео та образу, який, на їх думку, будуть копіювати.

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«Яка ж ти чарівна, — зізналися у коментарях. — Зараз всі почнуть копіювати цей образ «за хлібом».

«О, дуже музична пробіжка за хлібом, — відреагували на відео. — Просто поетичне кіно! О, файно було б на кожну таку пробіжку мати якісь музичні елементи з собою, щоб створювати унікальний музичний супровід. Чи то дзвіночки, чи то якісь особливі брязкальця».

«Чудово! Як тобі пасує цей образ», — зауважили дописувачі.

Нагадаємо, Джамала стане однією з суддів Нацвідбору на «Євробачення-2025».

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