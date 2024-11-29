Відчувати страх: відомі музиканти записали приголомшливий дует (відео)

Відомі українські музиканти Джамала та Дмитро Монатік, який скоро втретє стане батьком, вперше записали дуетну пісню. Композиція «Кличу» була написана Джамалою та доопрацьована разом з Монатіком. Дмитро зізнається: він відразу відчув, що це його пісня. За словами музикантів, це звернення до всіх, хто втратив підтримку і відчуває себе самотньо.

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— Відомо, що людина, навіть перебуваючи в оточенні інших, може відчувати себе самотньою, відчувати страх бути незрозумілою, не прийнятою і не почутою! — сказали музиканти, презентуючи роботу. — Важливо не замикатися в собі, а знайти ту саму, вашу, підтримку… Ми віримо в те, що музика може також підтримувати нас та надавати натхнення у важкі хвилини.

Кліп на пісню «Кличу» зняв відомий режисер Герман Ненов. Разом з Джамалою та Монатіком знялися актори Альона Ткаченко та Деніс Іванів.

— Ми всі можемо стати янголами-охоронцями для своїх близьких, — впевнені артисти. — Іноді достатньо слова, дії чи просто можливості побути наодинці зі своїми думками. Почуй, коли кличуть…

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Мережа відразу прокоментувала нову роботу музикантів, подякувавши їм за важливі меседжі.

«Два найяскравіших і найстильніших артисти України, — написали у коментарях. - Дякую за цей витвір мистецтва!»

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«Ви неймовірні — свій шарм, стиль… Захоплююсь вами. Щоб не робили, ви демонструєте високий рівень, надихаєте українську молодь і весь світ, що Україна жива і буде жити!» — подякували за композицію.

Раніше"ФАКТИ" повідомляли, що Євген Галич вразив несподіваним дуетом.

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