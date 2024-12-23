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Знайомі усі особи: визначено трійку суддів Нацвідбору на «Євробачення»

12:46 23 грудня 2024
Судями нацвідбору на Євробачення стали Джамала, Павленко та Танчинець, фото «Суспільне. Євробачення»

у понеділок, 23 грудня, як і обіцяли організатори, завершилося голосування в «Дії» з вибору журі Нацвідбору на «Євробачення-2025».

«442 374 українці та українки обрали кандидатів у судді Нацвідбору „Євробачення-2025“. Проголосувати можна було лише за одного кандидата», — зазначили організатори голосування та назвали трійку переможців.

  • Джамала — 35,28% або 156 048 голосів;
  • Сергій Танчинець — 20,24% або 89 516 голосів;
  • Катерина Павленко — 11,84% або 52 359 голосів.

Організатори додали, що наразі переможці мають підписати угоду про членство в журі. Якщо хтось не підпише, то місце забере наступний за голосами кандидат.

До речі, співачка Джамала судитиме Нацвідбір вже у всьомий раз, Сергій Танчинець — вдруге, а Катерина Павленко — вперше.

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Нагадаємо, що раніше організатори Нацвідбору опубліковали повний список учасників, які позмагаються за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Фото suspilne. eurovision

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