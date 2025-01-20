Через місяць Мін'юст відновив роботу своїх реєстрів після хакерської атаки рф
Ще 2024-го року, 20 грудня, російські хакери під час атаки змогли зупинити роботу багатьох держреєстрів. І ось рівно через місяць Міністерство юстиції України повідомило про відновлення функціонування єдиних і державних реєстрів відомства.
Як повідомляється на сторінці Мін'юсту у соцмережі Facebook, вже працюють 7 державних реєстрів. Також продовжується актуалізація даних, через що до низки реєстрів доступ наразі обмежений.
Так, вже працюють такі реєстри:
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
- Державний реєстр обтяжень рухомого майна;
- Автоматизована система виконавчого провадження;
- Електронний реєстр апостилів;
- Єдиний реєстр засуджених та осіб, взятих під варту;
- Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;
- Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».
Втім, доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обмежений, а також до внесення актуалізованих даних про обтяження державними та приватними виконавцями.
Одночасно відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними з вищезгаданими реєстрами у своїй діяльності, насамперед із ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.
Також найближчим часом на порталі та у додатку «Дія» буде відновлено доступ до онлайн-послуг, пов'язаних із зазначеними реєстрами.
Як повідомляли «ФАКТИ», раніше парламент ухвалив законопроект № 11290, який засекретив інформацію про подібні атаки і може лише збільшити хаос у кібербезпеці країни.
Фото Pixabay148
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