Через місяць Мін'юст відновив роботу своїх реєстрів після хакерської атаки рф

Ще 2024-го року, 20 грудня, російські хакери під час атаки змогли зупинити роботу багатьох держреєстрів. І ось рівно через місяць Міністерство юстиції України повідомило про відновлення функціонування єдиних і державних реєстрів відомства.

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Як повідомляється на сторінці Мін'юсту у соцмережі Facebook, вже працюють 7 державних реєстрів. Також продовжується актуалізація даних, через що до низки реєстрів доступ наразі обмежений.

Так, вже працюють такі реєстри:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Автоматизована система виконавчого провадження;

Електронний реєстр апостилів;

Єдиний реєстр засуджених та осіб, взятих під варту;

Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Втім, доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обмежений, а також до внесення актуалізованих даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

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Одночасно відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними з вищезгаданими реєстрами у своїй діяльності, насамперед із ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Також найближчим часом на порталі та у додатку «Дія» буде відновлено доступ до онлайн-послуг, пов'язаних із зазначеними реєстрами.

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Як повідомляли «ФАКТИ», раніше парламент ухвалив законопроект № 11290, який засекретив інформацію про подібні атаки і може лише збільшити хаос у кібербезпеці країни.

Фото Pixabay

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