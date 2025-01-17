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Навчався військовій науці у закордонних фахівців: на Луганщині загинув воїн з Полтавщини

20:34 18 січня 2025
сержант Вадим Охріменко

На жаль, у небесній радості різдвяно-новорічних свят багато земного смутку. Під час захисту Батьківщини 5 січня загинув сержант Вадим Охріменко. Військовий до останнього подиху боронив Україну від російських окупантів. Бійцю навіки 29 років, повідомляє Оржицька селищна рада.

«Вадим навчався в Полтавському комерційному технікумі. Успішна строкова служба в лавах Збройних Сил України дала зрозуміти хлопцю, що своє подальше життя він хоче пов’язати з армією. Тому після навчання у міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військових пішов служити за контрактом».

Військовий брав участь в антитерористичній операції на сході України, зокрема, у запеклих боях за Донецький аеропорт. Далі навчався військовій науці у закордонних фахівців.

«Після демобілізації Вадим повернувся до мирного життя та реалізації своїх планів і задумів. Але з перших днів повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року патріотично налаштований молодий чоловік добровільно став до лав місцевих оборонців, а згодом мобілізувався до кадрового військового підрозділу. У різний час Вадим брав участь в бойових діях на Донецькому напрямку та Харківщині».

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Свій останній бій сержант Вадим Охріменко прийняв 5 січня 2025 року в Луганській області. «Порядним та щирим, відважним та амбіційним, цілеспрямованим та впевненим у своїх словах і діях — таким знали і запам’ятають назавжди бійця».

У захисника залишились батьки, дружина та дочка.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель 39-річного вогнеметника, який маючи інвалідність, пішов боронити країну.

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