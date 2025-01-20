Діві важливо діяти швидко і рішуче, а Терезам — зберігати спокій: гороскоп на 21 січня

Астрологи, які раніше склали прогноз на поточний тиждень, дали рекомендації на вівторок, 21 січня 2025 року. Вони прогнозують день різких змін, повідомляє ТСН.

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Козеріг

Козерогам день треба присвятити особистому життю. День підійде для освідчення в коханні та, навіть, для офіційного оформлення стосунків.

Водолій

Водоліям не варто ділитися з кимось своїми професійними та особистими планами. Заздрість людей може зробити так, що все піде не так.

Риби

Рибам варто присвятити день спілкуванню із близькими людьми. Особливу увагу потрібно приділити дітям та літнім родичам.

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Овен

Овнам потрібно утримуватися від брехні навіть у тому випадку, коли здаватиметься, що приховавши правду, можна захистити людину від непотрібних переживань.

Телець

Тельцям категорично не можна прогаяти успіх, який супроводжуватиме їх у вирішенні професійних питань.

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Близнюки

Близнюкам потрібно чітко визначитися з новою професійною метою та постаратися не метатися від одного рішення до іншого.

Рак

Раки відчують приплив потужної енергії. Їм важливо розпорядитись нею грамотно, направивши її на реалізацію найважливіших завдань.

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Лев

Леви зможуть досягти важливих домовленостей на будь-яких зустрічах, які відбудуться сьогодні. Особливо це стосується професійних питань.

Діва

Дівам варто діяти швидко і рішуче, якщо вони мріють змінити лінію свого життя, спрямувавши її на більш сприятливий бік.

Терези

Терези зможуть донести свою думку до оточуючих лише за допомогою спокійної та доброзичливої манери спілкування.

Скорпіон

Для Скорпіонів день сприятливий для спілкування із приємними їм людьми. Таке спілкування стане джерелом важливої інформації та підніме настрій.

Стрілець

Стрільцям у цей день варто звернути увагу з вирішення робочих питань на приємніші заняття. Наприклад, можна присвятити час хобі.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найщасливіші дні 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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