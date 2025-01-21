«Невідомі» дрони атакували російський Смоленськ: на військовому авіазаводі виникла пожежа

В той час як російські терористи атакували мирні міста України, ЗСУ вирішили показати ворогу, що атаки з повітря — «гра», в яку можна грати вдвох. Зокрема, в ніч на 21 січня в місті Смоленськ пролунали вибухи. В районі міста фіксували безпілотники, й працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

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Про це повідомив «губернатор» області василь анохін та низка російських ЗМІ.



За словами анохіна, загроза атаки із використанням безпілотників ще ввечері напередодні. Пізніше у смоленських пабліках стали з'являтися повідомлення про звуки вибухів, які було чути у місті. Заявляють, що вибухів було щонайменше сім.

В той же час місцеві Telegram-канали пишуть, що у Смоленську працювала ППО, й начебто один з дронів врізався у дах житлового будинку на Автозаводській вулиці у Задніпровському районі міста.

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Також в російських соцмережах висловлюють припущення, що ціллю для дронів, вірогідно, був смоленський НПЗ в Ярцево.

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Разом з тим в моніторингових групах пишуть, що попередньо атака була на Смоленський авіаційний завод.

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У місті нібито постраждалих немає. Також в мережі розповідають, що вибуховою хвилею вибило вікна на останньому поверсі будинку, куди впав безпілотник.

Також росмедіа розповідають, що у Смоленську на тлі дронової атаки спалахнули кілька пожеж.

Крім того, до багатоповерхівки, на дах якої впав один з безпілотників, приїхали «кілька карет швидкої допомоги та пожежники».

Пізніше в мережі показали кадри про пожежу, яка сталася на одному з цехів Смоленського авіазаводу.

Зазначимо, що ввечері 20 січня у російському місті Ліски Воронезької знову поскаржилися на атаку безпілотників та вибухи. В районі нафтобази спалахнула пожежа. Також додамо, що нафтобаза «Ліскінська» у Воронезькій області палала кілька днів після удару дронів, завданого ще 16 січня.

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