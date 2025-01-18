Українські дрони вразили ще дві нафтобази росіян — у Калузькій та Тульській областях (відео)

Українські безпілотники, які днями вдарили по стратегічних об'єктах супротивників Брянську, Тулі, Казані та Енгельсі, у ніч на 18 січня, коли ворог бив балістикою по Києву, а також завдав ударів по Запоріжжю, знову атакували російські нафтобази.

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Міноборони росії звітувало про «перехоплення і знищення 46 українських безпілотних літальних апаратів»: 18 БпЛА — над територією Брянської області, 11 БпЛА — над територією Курської, сім БпЛА — над територією Калузької, п'ять БпЛА — над територією і два БпЛА — над територією Воронезької області.

Тим часом канал Exilenova+ пише про прильоти у кількох областях росії. Так, напередодні увечері розпочалася масштабна пожежа на нафтобазі в Людиново Калузької області рф.

Дрони атакували нафтобазу у місті Людинове. Фото exilenova_plus

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Місцевий губернатор Владислав Шапша заявляв про "знищення 7 БпЛА", один з яких "впав на нежитлову будову", та про "ліквідацію загоряння силами рятувальних служб".

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Також горить нафтобаза у Тульській області. Ймовірно, йдеться про нафтобаз «8 березня» росрезерву в районі міста Узловая. Губернатор Дмитро Міляєв визнавав, що «відбулося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону» і заявляв, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, що днями повідомлялося про удар безпілотників по російському пороховому заводу під Тамбовом та нафтобазі поблизу Воронєжа.

Фото — скріншот

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