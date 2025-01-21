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Події

Ворог продовжує обстріли мирних міст: де вночі лунали вибухи

8:24 21 січня 2025
Вибухи вночі

В районі міста Дніпро, до якого так прагне дістатися ворог, рано-вранці 21 січня було чути вибухи. Перед тим було попередження про загрозу ворожих ракетних атак зі східного напрямку.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Дніпро — в укриття!», — попередили військові о шостій ранку.

Відразу після цього у місті пролунали вибухи.

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Після цього у місцевих пабліках повідомили про ще вибухи, які було чути у Дніпрі. А також про те, що вночі бійці ПвК «Схід» знищили над регіоном 7 безпілотників противника.

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Також в Укрзалізниці повідомили про поранення двох залізничників Дніпропетровщини. Одного госпіталізовано, іншому — надано медичну допомогу на місці.

Пошкоджень зазнали будівлі та рухомий склад.

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Вранці керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram розповів, що у Дніпрі через ворожу атаку було «частково зруйноване складське приміщення».

Чиновник додав, що воно — не експлуатувалося.

Також вороги обстріляли Запоріжжя.

По населених пунтах Запорізької області впродовж доби окупанти завдали 413 ударів — внаслідок російської атаки по Василівському району було поранено 49-річного чоловіка.

«Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури», — повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім того, росія продовжує нести серйозні втрати на фронті. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, за добу було «деактивовано» орієнтовно 1600 окупантів, знищено 12 танків, 60 артиллерійських систем, 23 броньованих автомобілів та 130 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Відзначимо, що нині росія посилює тиск на важливий для українських бійців населений пункт — йдеться про селище Велика Новосілка в центральній частині Донецької області.

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