Ворог продовжує обстріли мирних міст: де вночі лунали вибухи

В районі міста Дніпро, до якого так прагне дістатися ворог, рано-вранці 21 січня було чути вибухи. Перед тим було попередження про загрозу ворожих ракетних атак зі східного напрямку.

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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.



«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Дніпро — в укриття!», — попередили військові о шостій ранку.

Відразу після цього у місті пролунали вибухи.

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Після цього у місцевих пабліках повідомили про ще вибухи, які було чути у Дніпрі. А також про те, що вночі бійці ПвК «Схід» знищили над регіоном 7 безпілотників противника.

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Також в Укрзалізниці повідомили про поранення двох залізничників Дніпропетровщини. Одного госпіталізовано, іншому — надано медичну допомогу на місці.

Пошкоджень зазнали будівлі та рухомий склад.

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Вранці керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram розповів, що у Дніпрі через ворожу атаку було «частково зруйноване складське приміщення».



Чиновник додав, що воно — не експлуатувалося.

Також вороги обстріляли Запоріжжя.

По населених пунтах Запорізької області впродовж доби окупанти завдали 413 ударів — внаслідок російської атаки по Василівському району було поранено 49-річного чоловіка.

«Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури», — повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім того, росія продовжує нести серйозні втрати на фронті. За повідомл енням Генерального штабу ЗСУ, за добу було «деактивовано» орієнтовно 1600 окупантів, з нищено 12 танків, 60 артиллерійських систем, 23 броньованих автомобілів та 130 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Відзначимо, що нині росія посилює тиск на важливий для українських бійців населений пункт — йдеться про селище Велика Новосілка в центральній частині Донецької області.

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