Просто катастрофа: Бред Пітт і його дівчина відклали весілля (все знову через Анджеліну Джолі)

Після прикрої ситуації з жінкою, яка віддала 830 тисяч євро шахраю, що назвався Бредом Піттом, відомий актор знову опинився у незавидному становищі.

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Виявляється, весілля 61-річного актора Бреда Пітта та його коханої, 32-річної Інес де Рамон, опинилося під загрозою, пише видання In Touch.

«Весілля відкладено. Головна причина в тому, що Інес відмовляється підписувати шлюбний контракт, вважаючи, що це позбавить її багатьох прав», — повідомив інсайдер.

В той же час Бред, пройшовши через вісім важких років розлучення з Анжеліною Джолі, хотів би захистити свій статок у 400 млн доларів.

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При цьому Бред завіряє Інес, що має намір бути з нею у довгостроковій перспективі: «Він вважає, що не свідоцтво про шлюб доводить вірність чи відданість, а те, які вчинки ти робиш. Він також відкрито говорить про те, що хоче завести дитину з Інес «.

Втім, ця ситуація засмучує Інес, адже вона була поруч з ним під час шлюборозлучного процесу Бреда з 49-річною Анджеліною Джолі і знає його дітей. Де Рамон з розумінням ставиться до поглядів Пітта на шлюбний контракт, але вважає їх несправедливими стосовно себе.

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Нагадаємо, що Бред Пітт та Анжеліна Джолі офіційно оформила розлучення 30 грудня 2024 року. Тривалий час вони це не могли зробити через суперечки щодо майна, так як перед одруженням не оформили шлюбний контракт. Наразі майже все майно відходить актрисі та їхнім з Бредом Піттом дітям. Втім, суперечки не завершені — колишньому подружжю це доведеться вирішувати долю виноробні Chateau Miraval у Франції, яку вони придбали у 2008 році.

Фото harpersbazaar.com/



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