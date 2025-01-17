Винен не Бред Пітт, а штучний інтелект: актор відреагував на інцидент із жінкою, яка покинула чоловіка-мільйонера заради нього

Розповідь про те, як у Франції жінка віддала 830 тисяч євро шахраю, що представився Бредом Піттом, набула такого розголосу, що відомий актор не міг не прокоментувати ситуацію.



Вірніше, це зробив від його імені представник зірки через видання E! News.

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«Жахливо, що шахраї користуються тим, що фанати дуже прив'язані до знаменитостей, але це важливе нагадування про те, що не варто відповідати на неперевірені повідомлення в інтернеті, особливо від акторів, які не представлені у соціальних мережах», — прокоментував представник, додавши, що у Пітта немає підтверджених облікових записів у соцмережах.

На жаль, це не завадило 53-річній Енн повірити, що вони в нього є. «Я не звикла до соціальних мереж», — сказала ошукана шанувальниця на ТБ-шоу Sept à huit. Вона протягом двох років отримувала від шахрая подарунки, згенеровані штучним інтелектом фотографії, приємні повідомлення, вірші та вірила, що справді спілкується із зіркою.

«Так мало чоловіків, які пишуть тобі такі речі. Мені сподобався чоловік, з яким я спілкувалась. Він знав, як розмовляти з жінками, все було зроблено дуже добре», — сказала вона. Тобто, звинувачути у інциденті варто не відомого актора, а шахрая, який використав для своїх негарних цілей штучний інтелект.

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Зазначимо, що Енн віддала шахраю, який представився актором, усі свої заощадження у розмірі 830 тисяч євро та розлучилася з чоловіком-мільйонером. Вона вважала, що справжній Бред Пітт закоханий у неї і навіть спілкувалася з «його мамою». Також жінка допомагала йому «лікуватися від раку» і оплачувала його лікарняні рахунки, адже, за його словами, він не мав доступу до своїх грошей через судові розгляди з екс-дружиною Анджеліною Джолі. Зараз Енн проходить лікування від депресії у клініці психологічної допомоги.

Нагадаємо, що невдовзі Бред Пітт може стати свідком ще однієї неоднозначної ситуації: його колишні дружини Дженніфер Еністон та Анджеліна Джолі, які кілька десятиліть уникають одна одну, можуть зустрітися віч-на-віч на церемонії вручення «Оскарів», яка запланована на 2 березня. Адже обидві мріють бути під час оголошення результаті голосування, хоч і у різних номінаціях.

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Фото nstagram.com/bradpittofflcial



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