Усик вразив зізнанням про дитячу мрію та пообіцяв насолити «Динамо» (фото, відео)

Непереможний чемпіон світу за версія WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23 перемоги, 14 з них — нокаутом), який здолав у бою-реванші британця Тайсона Ф'юрі, зізнався, про що мріяв у дитинстві.

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«Я мріяв стати конюхом. Думав, що буду головним по конях на фермі, а потім стану головою колгоспу в селі, — сказав Олександр Усик у підкасті журналу Ring. — Я розповідав у селі, що в мене буде вертоліт, що я буду дуже багатою людиною. Що в мене буде великий будинок, і я їздитиму світом.

Тоді всі з мене сміялися і казали: «Дурень думкою багатіє». Але я неправильно розумів це прислів'я, продовжував мріяти і тепер у мене все є. Я просто знаю, що якщо ти працюватимеш з віддачею, любитиме все, що є навколо тебе, то все в тебе вийде".

Також олімпійський чемпіон розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри.

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«Я гратиму у футбол, — запевнив боксер. — «Полісся»! «Полісся»! «Полісся» — чемпіон! Я професіональний футболіст. У мене контракт із українським клубом. «Полісся»! «Полісся»! Це найвища ліга. «Полісся» — українська команда. Ми зараз… Четверте місце? Ми начебто на 4-му місці. Ви знаєте українську команду «Шахтар»? Ми виграли у них.

Я довго вболіваю за київське «Динамо». Бо вперше потрапив на стадіон на матч «Динамо». Це клуб із великою історією. Я за них вболіваю, але «Полісся» дало мені можливість і підписало зі мною контракт. Але в майбутньому я заб'ю гол у ворота «Динамо». «Динамо», ми заб'ємо вам! «Полісся»!"

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Олександр Усик пов'язаний контрактом з футбольним клубом "Полісся"

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика у день його 38-річчя поділилася архівними сімейними фото.

Фото X DAZN Boxing, ФК «Полісся»

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