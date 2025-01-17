«Кохаю»: дружина Усика у його день народження поділилася архівними сімейними фото
Дружина непереможного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика Катерина, яка дала росіянам безкоштовну пораду, мило привітала чоловіка з днем народження. 17 січня олімпійському чемпіону виповнилося 38 років.
«З твоїм днем. Кохаю», — написала в соцмережі Катерина Усик, опублікувавши знімки із сімейного архіву.
Нагадаємо, що Олександр та Катерина познайомилися ще у шкільні роки, а 2009-го зіграли весілля. Пара виховує чотирьох дітей — 14-річного Кирила, 12-річну Єлизавету, 9-річного Михайла та малечу Марію, якій наприкінці січня виповниться рік.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика назвала путіна старим пеньком.
Фото Instagram188
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