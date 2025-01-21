Згідно з прогнозом астрологів, в цілому на тижні з 20 по 26 січня пощастить п'ятьом знакам зодіаку. Але оскільки ситуація на небі та у житті змінюється щодня, то до передбачень за рухом планет можна додати інформацію згідно з розкладами за картами Таро — саме такий гороскоп наводить видання Modista.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Карта дня: «Колісниця»

Овни завтра зможуть досягти будь-якої мети. Будьте впевнені у собі та не зважайте на перешкоди. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Це час активних дій та сміливих рішень.

Порада карти: Не бійтеся ризикувати та виходити за рамки звичного. Ваша інтуїція підкаже вам правильний шлях.

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Телець — Карта дня: «Імператор»

Тельцям завтра варто проявити силу волі та лідерські якості, щоб досягти стабільності та успіху. Це час для реалізації ваших планів та амбіцій, старту нових проєктів та початку нових стосунків.

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Порада карти: Будьте тверді у своїх рішеннях. Не дозволяйте іншим впливати на вас.

Близнюки — Карта дня: «Маг»

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Близнюкам варто направити інтелектуальну силу та комунікативні здібності для досягнення своїх цілей. Не бійтеся експериментувати, спілкуватись та обмінюватись інформацією.

Порада карти: Вірте у свої сили та творіть. Не обмежуйте себе у мріях та прагненнях.

Рак — Карта дня: «Верховна Жриця»

Ракам варто прислухатись до своєї інтуїції та внутрішнього голосу, які підкажуть правильний шлях. Будьте уважні до знаків долі та не ігноруйте свої передчуття. Це час для самовдосконалення та духовного розвитку.

Порада карти: Довіртесь своїй інтуїції. Не бійтеся заглибитись у свій внутрішній світ.

Лев — Карта дня: «Сила»

Енергійні та впевнені у собі Леви здатні подолати будь-які труднощі та досягти бажаного. Вам знов знадобляться сила та лідерські якості. Це час для рішучих дій та сміливих рішень. Ви можете досягти успіху в будь-якій сфері.

Порада карти: Не дозволяйте страхам та сумнівам заважати вам досягати своїх цілей.

Діва — Карта дня: «Відлюдник»

У Дів буде час для самовдосконалення та роздумів. День варто присвятити аналізу минулого досвіду та планування майбутнього. Спробуйте знайти відповіді на важливі для вас запитання.

Порада карти: Знайдіть час для самоти та роздумів.

Терези — Карта дня: «Правосуддя»

Терезам важливо бути об’єктивними та справедливими у своїх рішеннях та вчинках. Будьте чесними із собою та оточенням. Зважайте на думку інших. Це дозволить вам ухвалити правильне рішення.

Порада карти: Будьте об’єктивними та справедливими. Не дозволяйте емоціям впливати на ваші рішення.

Скорпіон — Карта дня: «Смерть»

Для Скорпіонів день переродження та нового початку. Завтра ви можете відчути потребу у змінах у своєму житті. Прийміть зміни з відкритим серцем, плануйте свої дії з урахуванням нової реальності.

Порада карти: Не бійтеся змін. Прийміть їх з вдячністю та відкритістю.

Стрілець — Карта дня: «Помірність»

Стрільцям важливо знайти баланс у всьому. Не перевантажуйте себе роботою та обов’язками, знайдіть час для відпочинку та розваг. Будьте стримані у своїх емоціях.

Порада карти: Знайдіть баланс між роботою та відпочинком, між емоціями та розумом.

Козоріг — Карта дня: «Диявол»

Козорогам варто бути обережними зі своїми бажаннями та спокусами. Не робіть нічого, про що можете пошкодувати пізніше. Будьте чесними із собою та не йдіть на компроміси зі своєю совістю.

Порада карти: Не піддавайтесь спокусам.

Водолій — Карта дня: «Зірка»

На Водоліїв чекає день, сповнений надії та оптимізму. Ваші мрії та бажання можуть здійснитися, якщо ви будете діяти впевнено та цілеспрямовано. Це час для нових починань та творчих проєктів.

Порада карти: Вірте у свої мрії та не втрачайте надію.

Риби — Карта дня: «Місяць»

Рибам важливо прислухатись до своєї інтуїції та емоцій. Це час для творчості, мрій та фантазій. Не бійтеся заглибитись у свій внутрішній світ та дослідити свої глибини. Рухайтесь вперед, попри непорозуміння та перепони. У вас все вийде так, як задумали.

Порада карти: Довіртесь своїм почуттям та інтуїції.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чим оточувати себе у 2025 році знакам зодіаку, щоб притягнути у життя достаток.

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