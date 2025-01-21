Імпортні посилки в Україні готуються позбавити податкових пільг: до парламенту передано відповідний закон

8 січня в Україні спалахнув скандал, пов'язаний із поштовими посилками — у відповідь на заяву глави «Укрпошти» Ігоря Смілянського про стратегічну співпрацю з китайським маркетплейсом TEMU, український бізнес зажадав загальних правил для всіх. У підсумку парламентарії вирішили зробити правила єдиними для всіх, що пропонував і бізнес, а також повернути оподаткування пересилання поштових переказів вартістю до 150 євро. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради 20 січня з позначкою «передано на розгляд керівництву». Однак тексту самого проєкту закону на сайті парламенту немає.

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Раніше народний депутат України Данило Гетманцев повідомив, що подав на реєстрацію два законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Однак робота з підготовки документів велася щонайменше з літа. Так, у серпні 2024 року політик повідомив про зустріч із представниками українського ритейлу та поштовими операторами щодо пропозицій Кабміну про скасування пільги з розмитнення посилок.

«Зазначена пільга у 150 євро дає очевидну перевагу великим міжнародним компаніям, які постачають товари на митну територію України без сплати ПДВ. Обсяги постачання зростають фантастично. Такими темпами вже наступного року наші компанії втратять більшу частину ринку, а вже через рік опиняться на межі виживання. Тому діяти потрібно швидко», — писав тоді Данило Гетманцев.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що саме у своїх законопроектах пропонує Данило Гетманцев. У проєкті йдеться про те, що від ПДВ звільнятимуться лише імпортні посилки ціною до 45 євро, за умови, що такі товари надсилаються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

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