Мінус 12 мільярдів гривень: бізнес помітив у співпраці «Укрпошти» з китайською компанією збитки для бюджету

У той час як в Україні постає питання про можливість розкриття поштових посилок громадян без дозволу, в «Укрпошті» мають намір відводити 1−2 дні на обробку міжнародних поштових відправлень. Допомогти в цьому має новий автоматизований центр обробки подібних посилок. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Новий центр, за його словами, має відкритися вже в першому кварталі 2025 року. А підштовхнув до цієї ідеї успішний досвід співпраці з китайським маркетплейсом TEMU.

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За словами Ігоря Смілянського, «Укрпошта» з TEMU не просто доставила понад 1,5 млн посилок, але ще й розмитнила, доставила у піковий період понад 80% відправлень за 3 дні та менше. Це й підштовхнуло держкомпанію до оголошення про початок стратегічного партнерства з китайською фірмою в рамках чого, власне, й буде відкрито новий автоматизований центр обробки міжнародних поштових відправлень.

Також Ігор Смілянський зазначив, що «Укрпошта» лідирує у доставці посилок з Китаю, займаючи у цьому сегменті понад 60% ринку.

Однак подібні заяви стикнулися з критикою одного з керівників мережі магазинів «Аврора» Тараса Панасенка, який на своїй сторінці у Facebook заявив, що всі компанії повинні мати рівні умови, а бюджет — отримувати податки. Наразі ж за 9 місяців 2024 року було відправлено 54 млн посилок вартістю 89 млрд грн, і жодної копійки податків з них до бюджету не надійшло.

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Бізнесмен підкреслив, що в умовах війни український бізнес сплачує ПДВ при розмитненні, мито, податок на додану вартість під час реалізації, податок на прибуток, на зарплату, військовий збір та інше.

Тарас Панасенко запропонував зробити умови рівними для всіх і, наприклад, скасувати всі податки на посилки ціною до 150 євро. Або ж, навпаки, ввести мито на ввезення товарів із закордонних маркетплейсів.

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«Велика кількість країн або взагалі блокують, або запроваджують, як, наприклад, Туреччина, 60% мито на замовлені товари не з ЄС і 30% для посилок з ЄС. Так хоча б ПДВ на ввезення! Те, що відбувається зараз, — це знущання з українського бізнесу серед білого дня на очах у всіх. І це прямо суперечить концепції «Національного Кешбеку», — заявив Тарас Панасенко.

Також бізнесмен наголосив, що втрати бюджету на поштових посилках оцінюються у 11,8 млрд грн, що еквівалентно двом річним бюджетам Державної митної служби України.

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Тим часом всередині України «Укрпошта» запровадила обмеження на посилки.

Фото pixabay

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