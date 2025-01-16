В Україні хочуть оподаткувати усі імпортні поштові посилки: що пропонують у ВР

Скандал зі стратегічною співпрацею «Укрпошти» та китайського маркетплейсу TEMU, який нещодавно спалахнув, актуалізував проблему несплати податків при отриманні товарів поштою на суму близько 12 млрд грн. Бізнес закликав або скасувати податки на всі посилки до 150 євро, або, навпаки, ввести мито на імпорт товарів із закордонних маркетплейсів. У Верховній Раді вирішили піти другим шляхом.

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Так, народний депутат України Данило Гетманцев повідомив, що на вимогу бізнесу подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Політик пропонує обкласти податками імпортні посилки, а також полегшити адміністрування податків та прискорити їхнє оформлення на митниці.

Так, згідно із запропонованими законопроектами:

громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари направляються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, які купують громадяни на маркетплейсах або інших подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їхньої вартості. При цьому ввізне мито з таких товарів стягуватиметься лише у випадку, якщо їхня вартість перевищує 150 євро.

Щоб полегшити стягнення податку та прискорити оформлення посилок на митниці, пропонується:

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за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом або іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару.

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним до митної декларації Н7, що існує в країнах ЄС. При цьому існуючі форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що обговорюється питання про можливий дозвіл поліції розкривати поштові відправлення українців без їхнього відома.

Фото Pixabay

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