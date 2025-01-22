День соборонсті в Україні щороку відзначають 22 січня з 1999 року. Дата цього державного свята приурочена до кількох історичних подіх: проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році та підписання Четвертого Універсалу Центральної Ради 22 січня 1918 року.

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В цей день президент України Володимир Зеленський на честь свята звернувся до громадян, стоячи на Софійській площі в Києві.

«Наша держава. Міцна, незалежна. Бо єдина. І соборна. Ми пам’ятаємо це завжди, особливо в цей день, 22 січня, День Соборності України. Я записую це звернення на Софійській площі. Історичне місце. Місце сили. Місце мудрості, яку дають нам події, що сталися тут понад сто років тому, і подальші епізоди нашої історії, які доводять: коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо», — зазначив він та нагадав, що саме на цій площі був проголошений Акт злуки.

Та, за його словами, як зовнішні, так і внутрішні вороги тоді не дали змоги проіснувати довго самостійній Україні — державність було втрачено на десятиліття. Але зворотнім моментом стала чергова дата — 24 лютого, яку Зеленський назвав «іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну», коли всі українці об’єдналися «не декларативно, не на папері, не за якоюсь командою, а за покликом серця».

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«Мільйони з нас — разом. І разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові — „разом“ — прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами», — сказав Зеленський.

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Фото з сайта президента України

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