Внесок фонду «Армерія» у перемогу: як вірмени України підтримують фронт

Фонд «Армерія» під час повномасштабного вторгнення рф в Україну став важливим учасником підтримки України. Діяльність організації спрямована на забезпечення як військової, так і гуманітарної допомоги, що підкреслює значення турботи про людей під час боротьби за незалежність країни.

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Під керівництвом Армена Варужановича Саргсяна організація зосереджена на допомозі як українським військовим, так і цивільному населенню, яке постраждало від конфлікту.

«Одним із ключових напрямків роботи фонду є підтримка Збройних сил України. За останній час „Армерія“ передала дві антени для аеророзвідки, які надійшли до підрозділу Sky Lord у Харківській області. Ця техніка забезпечила тактичну перевагу на полі бою, підвищуючи точність військових операцій. Крім того, фонд передав три автомобілі: один було передано підрозділу „Шаманбат“, другий — Силам спеціальних операцій, а третій — 53-й окремій механізованій бригаді імені Князя Володимира Мономаха», — розповів Армен Саргсян.

Передача броньованого автомобіля для ГУР «Шаманбат»

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Крім технічної підтримки, за його словами, фонд «Армерія» займається також реалізацією гуманітарних програм.

«Наша організація систематично надає допомогу переселенцям і жителям постраждалих регіонів, постачаючи гуманітарні набори, що включають продукти харчування, ліки та предмети першої необхідності», — говорить керівник фонду. За його словами, ця робота демонструє прагнення фонду підтримувати людей навіть у найскладніших умовах.

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Також важливим проєктом, реалізованим за участю фонду, став турнір Ліги професійного самбо в Мукачеві. Захід об’єднав спортсменів і військових, для яких спортивне самбо є частиною підготовки.

Турнір Ліги професійного самбо в Мукачево

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«У рамках турніру було зібрано 730 000 грн, які передали на потреби Збройних сил України. Турнір став не лише спортивною подією, а й символом єдності та взаємної підтримки», — говорить він.

Фонд також активно підтримує культурні ініціативи, спрямовані на зміцнення духу єдності між українцями та вірменською діаспорою. Зокрема, регулярно проводяться зустрічі, де обговорюються спільні проєкти та можливості співпраці для вирішення гуманітарних питань.

Окремо варто відзначити постійну допомогу продуктовими наборами, які «Армерія» надає переселенцям, що опинилися у скрутному становищі через війну. Ця ініціатива спрямована на полегшення умов життя людей, які були змушені покинути свої домівки.

«Діяльність нашого фонду не обмежується лише поточними завданнями. Ми продовжуємо розширювати свої програми, спрямовуючи всі ресурси на досягнення спільної мети — перемоги України та відновлення її суспільства», — додав Саргсян.

Завдяки такому системному підходу та злагодженій роботі фонд став одним із прикладів об’єднаних зусиль, які можуть змінити життя людей і наблизити перемогу.

На фото у заголовку нагородження Армена Саргсяна відзнакою за постійну допомогу ГУР

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