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Овнам — «Туз Денаріїв» та унікальний шанс, Ракам — «Дама Жезлів» та рішучість: Таро-прогноз на 23 січня

20:50 22 січня 2025
Таро-прогноз та поради карт на 23 січня 2025 року

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на четвер, 23 січня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Карти віщують насичений та багатогранний день, пише slovofraza.com.

КОЗЕРІГ — Десятка Жезлів
Козерогам необхідно ретельно розподілити сили та не брати на себе надто багато. Можливо, доведеться завершити важливий проект.

ВОДОЛІЙ — Трійка Жезлів
Водоліїв чекають важливі відкриття та можливості. Їм важливо впевнено рухатися вперед, використовуючи всі свої знання та навички.

РИБИ — Туз Кубків
Риб чекає день, повний натхнення та нових можливостей. Їм потрібно бути відкритими для нових знайомств та пропозицій.

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ОВЕН — Туз Денаріїв
Овнів матиме унікальний шанс закласти міцну основу для своїх довгострокових цілей. Їм варто придивитися до нових проектів, пропозицій чи інвестицій.

ТЕЛЕЦЬ — Вісімка Мечів
Тельцям належить зіткнутися зі страхами чи зовнішніми перешкодами, які заважають їхньому прогресу. Їм важливо відмовитися від звички уникати складнощів.

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БЛИЗНЮКИ — Лицар Кубків
Близнюкам потрібно відкрити своє серце і не боятися висловити почуття. На них можуть чекати несподіване любовне визнання або приємний сюрприз від близької людини.

РАК — Дама Жезлів
Раків відвідає рішучий настрій та готовність брати на себе відповідальність. Можливо, їм доведеться ухвалювати важливі рішення.

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ЛЕВ — Четвірка Жезлів
Левів чекають гармонія, успіх та приємні події. Це чудовий час для зустрічей з друзями, свят та зміцнення особистих зв'язків.

ДІВА — Десятка Денаріїв
Дів чекає день стабільності та благополуччя. У них буде можливість завершити важливі справи та насолодитися плодами своєї праці.

ТЕРЕЗИ — Дама Мечів
Терези зможуть проявити ясність розуму та здатність відстоювати свою точку зору. Їм важливо зберігати холоднокровність і не піддаватися емоціям.

СКОРПІОН — Вісімка Денаріїв
Скорпіонам необхідно виявити терпіння та старанність. Їх чекає навчання або освоєння нової навички, яка згодом принесе користь.

СТРІЛЕЦЬ — Шістка Кубків
Стрільців чекають приємні зустрічі та повернення до витоків. Їм важливо не зациклюватись на минулому, а використовувати його уроки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, якого кольору має бути гаманець у кожного знака Зодіаку, щоб залучати фінанси.

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