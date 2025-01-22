Овнам — «Туз Денаріїв» та унікальний шанс, Ракам — «Дама Жезлів» та рішучість: Таро-прогноз на 23 січня
Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на четвер, 23 січня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Карти віщують насичений та багатогранний день, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Десятка Жезлів
Козерогам необхідно ретельно розподілити сили та не брати на себе надто багато. Можливо, доведеться завершити важливий проект.
ВОДОЛІЙ — Трійка Жезлів
Водоліїв чекають важливі відкриття та можливості. Їм важливо впевнено рухатися вперед, використовуючи всі свої знання та навички.
РИБИ — Туз Кубків
Риб чекає день, повний натхнення та нових можливостей. Їм потрібно бути відкритими для нових знайомств та пропозицій.
ОВЕН — Туз Денаріїв
Овнів матиме унікальний шанс закласти міцну основу для своїх довгострокових цілей. Їм варто придивитися до нових проектів, пропозицій чи інвестицій.
ТЕЛЕЦЬ — Вісімка Мечів
Тельцям належить зіткнутися зі страхами чи зовнішніми перешкодами, які заважають їхньому прогресу. Їм важливо відмовитися від звички уникати складнощів.
БЛИЗНЮКИ — Лицар Кубків
Близнюкам потрібно відкрити своє серце і не боятися висловити почуття. На них можуть чекати несподіване любовне визнання або приємний сюрприз від близької людини.
РАК — Дама Жезлів
Раків відвідає рішучий настрій та готовність брати на себе відповідальність. Можливо, їм доведеться ухвалювати важливі рішення.
ЛЕВ — Четвірка Жезлів
Левів чекають гармонія, успіх та приємні події. Це чудовий час для зустрічей з друзями, свят та зміцнення особистих зв'язків.
ДІВА — Десятка Денаріїв
Дів чекає день стабільності та благополуччя. У них буде можливість завершити важливі справи та насолодитися плодами своєї праці.
ТЕРЕЗИ — Дама Мечів
Терези зможуть проявити ясність розуму та здатність відстоювати свою точку зору. Їм важливо зберігати холоднокровність і не піддаватися емоціям.
СКОРПІОН — Вісімка Денаріїв
Скорпіонам необхідно виявити терпіння та старанність. Їх чекає навчання або освоєння нової навички, яка згодом принесе користь.
СТРІЛЕЦЬ — Шістка Кубків
Стрільців чекають приємні зустрічі та повернення до витоків. Їм важливо не зациклюватись на минулому, а використовувати його уроки.
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