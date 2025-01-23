Нічого не видно: у мережі сперечаються з приводу оголених фото Лесі Нікітюк
Популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка зібралася до шлюбу, спровокувала своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Леся виклала світлину, на якій позує оголеною у прозорому глемпінгу у Карпатах. З його вікон відкривається неймовірний краєвид на гори. Нагадаємо, саме там нещодавно Леся провела відпустку разом зі своїм коханим Дмитром Бабчуком.
«Карпати — таємниче, ізольоване королівство, де символом життя є воля і любов, — підписала фото Нікітюк. — Моє істинне місце сили».
Першим оцінив світлину Лесі сам Дмитро.
«Бачу, що фоткав тебе якийсь порядний чулувік», — написав хлопець.
«Ага, мій…» — відповіла Леся та позначила допис сердечком.
Шанувальники ведучої оцінили світлину Лесі, зауваживши, що нічого відвертого на ній не побачили.
«Я також приблизила, нічого не видно, а хотілось би», — написали у коментарях.
«Говерлу розглядала?» — відреагувала Леся.
«Який гарний вид, і я не про гори», — зізнавалися підписники.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що мережа була обурена оголеними фото популярного актора.305
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