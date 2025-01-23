«Сигнал іншим військовим»: Юрій Луценко про справу генералів, яких заарештували за провал оборони Харківщини



Український політик, військовослужбовець, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко, як і багато хто у суспільстві, обурений підозрами, які правоохоронні органи висунули генералам за «неналежну організацію оборони Харківщини у 2024 році». Луценко ставить питання до влади, яка за майже три роки війни не відповіла на багато запитань, чому Україна не готувалась до вторгнення, чому ворог майже без перешкод зайшов з Криму на Херсонщину, чому за кілька днів після вторгнення росіяни опинились під Києвом, та багато інших, про що хочу дізнатись українці. А також про те, хто відповість за сотні тисяч загиблих та мільйони біженців

«Від початку Великої війни між військовими і політиками існував неоголошений договір: аналіз правильності управлінських рішень (крім корупції та держзради) залишимо на після війни.

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Можна знімати з посад, відправляти у відстойник, але вивчення кримінальності тих чи інших рішень — потім.

Але в голові у Зеленського вже не Перемога, а другий термін. А значить перемогати треба конкурентів. А конкуренти — військові.

Тому договір розірвано. Почалися показові посадки військових.

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Чому показові? Бо арештовувати людину в погонах — абсурд. Вона і так не має права відлучатися з місця несення служби, це само по собі є криміналом.

Так що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та ще й повторна підозра після внесення застави — сигнал іншим військовим.

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Але все на світі має зворотній ефект. Особливо — звинувачення політичного керівництва до військового.

В підозрі генералу пишуть, що командувач ОТУ Харків «неправильно оцінив розвіддані», «не готувався до наступу ворога» й тому має бути притягнений до кримінальної відповідальності.

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Чому тоді немає справи про неправильну оцінку 52 розвідінформацій західних розвідок про неминучість вторгнення рф на територію України?

Адже 106 стаття Конституції України чітко визначає, що президент «приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі ЗАГРОЗИ нападу, небезпеки державній незалежності України».

Які наслідки принесла відмова президента Зеленського оголосити мобілізацію, підвищення боєготовності військ та введення воєнного стану для виведення ЗСУ на рубежі оборони з одночасною евакуацією населення — ми знаємо: на раніше вказаних за 6(!) місяців розвідкою напрямках рашисти в лютому- березні йшли без особливих зусиль. Через незруйновані мости по новим дорогам без жодних фортифікаційних споруд для ЗСУ.

Вже 26 лютого росіяни окупували Мелітополь, 2 березня Херсон, 5 березня Гостомель, 2 березня був оточений Маріуполь. Це вам не «вклинення» ворога під Вовчанськом!

А якщо військові нагадають політикам, що передбачений у 2019 законодавством План оборони вони отримали за 2,5 місяці до війни, а Стратегічний план застосування ЗСУ, частиною якого є Стратегічний план розгортання ЗСУ так і не був затверджений Верховним Головнокомандувачем?

А якщо спитають, чому до 2019 на Чонгарі була 21 тисяча українських військ з приданими артилерійськими і ракетними дівізіонами, а в лютому 2022 там залишився напівкомплектний батальйон морпіхів і 8 саперів на 24 мости?

Або чому після особистої презентації директором ЦРУ напрямків і сил вторгнення росіян саме з Гостомельського аеропорту — головного напрямку рос десанту — було знято бригаду НГУ?" - написав Луценко у Facebook.

Як повідомляли «ФАКТИ», 20 січня, у день пам’яті захисників Донецького аеропорту, отримав підозру бригадний генерал Юрій Галушкін. який захищав Україну з 2014 року. Генерал поліції Євген Жуков («Маршал») з гіркотою назвав це «подякою за службу та роботу в той час».

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