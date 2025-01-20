Провал оборони Харківщини: під підозрою два генерали та полковник (фото)

В Україні Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу росіян у 2024 році. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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«Служба безпеки та ДБР за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ задокументували злочини 3-х посадовців Збройних сил України, які не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року. За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) „Харків“, генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання», — йдеться у повідомленні.

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Так, як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу російських загарбників.

«Серед іншого, фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ. Крім того, у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої. Ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експертизи підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів», — повідомили в СБУ.

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На підставі зібраних доказів їх затримано і повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану);

◾️ ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

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«Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб», — повідомили в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківську область.

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