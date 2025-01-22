«Неправильно це все»: Євген Жуков («Маршал») про «справу генералів»
«На першому фото заступник командувача ДШВ полковник Юрій Алімович Галушкін несе пораненого солдата з евакуаційної машини (район населеного пункту Піски, 2014 рік) під час виконання завдань у Донецькому аеропорту. На другому фото бригадний генерал Галушкін, очевидно, що небезпечний (бо стоїть у „коробці“ за склом), слухає суддю перед тим, як відправитись на два місяці в СІЗО, — пише після затримання в Україні двох генералів та полковника Євген Жуков на своїй сторінці у соцмережах. — Справу ведуть цивільні люди, які не знають, чим відрізняється марш від рейду або командир роти від командира батареї».
«В очах генерала видно, що за все своє життя та доброчесну службу в армії це найболючіше приниження для нього, — продовжує «Маршал. — Війна — це «театр бойових дій» зі своїми недоліками та здобутками, це хитрощі та маневри, це рішення та дії, які приносять або успіх, або невдачу.
І ці успіхи чи невдачі залежать від комплексу дій та процесів, а не від однієї людини, як у цьому випадку, призначеної за місяць до подій на Харківщині.
«Коли починається війна — кличуть Солдата та Бога. Коли закінчується — про Бога забувають, Солдата судять»
Висловлюю свою підтримку офіцерам, яких учора публічно кинули за ґрати.
Офіцерам ДШВ, бригадному генералові Галушкіну Юрію Алімовичу та полковникові Хребту Валерію Анатолійовичу.
Вірю в те, що вони та команда юристів доведуть свою невинуватість і повернуться в стрій!
Неправильно це все, неправильно.
Фото із соцмереж
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