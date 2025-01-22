«Неправильно це все»: Євген Жуков («Маршал») про «справу генералів»

Генерал поліції третього рангу Євген Жуков («Маршал») відреагував на визначений судом запобіжний захід колишньому командувачу ОТУ «Харків» Юрію Галушкіну, якого відправили під домашній арешт на два місяці із можливістю вийти під заставу. Бригадному генералу інкримінують «неналежну організацію оборони Харківщини у 2024 році», коли росіяни захопили території в районі Вовчанська.

«На першому фото заступник командувача ДШВ полковник Юрій Алімович Галушкін несе пораненого солдата з евакуаційної машини (район населеного пункту Піски, 2014 рік) під час виконання завдань у Донецькому аеропорту. На другому фото бригадний генерал Галушкін, очевидно, що небезпечний (бо стоїть у „коробці“ за склом), слухає суддю перед тим, як відправитись на два місяці в СІЗО, — пише після затримання в Україні двох генералів та полковника Євген Жуков на своїй сторінці у соцмережах. — Справу ведуть цивільні люди, які не знають, чим відрізняється марш від рейду або командир роти від командира батареї».

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Офіцерів звинувачують у неналежній організації захисту Харківщини. Фото зі сторінки Євгена Жукова

«В очах генерала видно, що за все своє життя та доброчесну службу в армії це найболючіше приниження для нього, — продовжує «Маршал. — Війна — це «театр бойових дій» зі своїми недоліками та здобутками, це хитрощі та маневри, це рішення та дії, які приносять або успіх, або невдачу.

І ці успіхи чи невдачі залежать від комплексу дій та процесів, а не від однієї людини, як у цьому випадку, призначеної за місяць до подій на Харківщині.

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«Коли починається війна — кличуть Солдата та Бога. Коли закінчується — про Бога забувають, Солдата судять»

Висловлюю свою підтримку офіцерам, яких учора публічно кинули за ґрати.

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Офіцерам ДШВ, бригадному генералові Галушкіну Юрію Алімовичу та полковникові Хребту Валерію Анатолійовичу.

Вірю в те, що вони та команда юристів доведуть свою невинуватість і повернуться в стрій!

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Неправильно це все, неправильно.

P. S. Підозру генерал отримав 20 січня, у день пам’яті Захисників Донецького аеропорту, як подяку за службу та роботу в той час".

Фото із соцмереж



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