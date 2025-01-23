Синоптикиня розповіла, чи повернуться у січні морози до України

Сильних морозів в Україні можна не чекати принаймні до кінця січня, а зниження температури імовірне після 27 січня. Про це у коментарі ЗМІ розповіла фахівчиня Українського гідрометеорологічного центру .

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«26 та 27 січня будуть найтеплішими днями з найближчої перспективи. Температура підвищиться до +1°…+7°, а на півдні країни розігріє до +10°», — говорить вона.

При цьому пані Птуха зауважила, що очікувати справді зимових морозів цього сезону не варто, а звичним температурним фоном будуть поточні показники: вночі — невеличкий «мінус», вдень — невеличкий «плюс».

З короткостроковими висновками колеги погодилася і синоптикиня Наталка Діденко.

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Згідно з її новим прогнозом, який опубліковано в соцмережі, пʼятниця, 24 січня, має бути теплою (як для зими) і вологою, з дощем та мокрим снігом. Температура вдень буде «плюсовою» і становитиме +1−4 градуси, на півдні — до +9 градусів.

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У Києві в пʼятницю теж має бути хмарно і вогко. Існує ймовірність невеликих опадів, а термометри покажуть вдень +1+3 градуси.

«Надалі в Україні очікується підвищення температури повітря», — обіцяє синоптикиня.

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Як відомо, Як відомо, аномально тепла погода з дощами в Україні встановилася з другого січневого тижня.

Фото volyn.com.ua/

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