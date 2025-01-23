Молодший син короля Великобританії принц Гаррі став багатшим приблизно на 12 мільйонів доларів, але не тому, що вкотре образив свого тата, а, скоріше, всупереч цьому сумному факту.



Про приємну для Сассекса подію пише видання The Washington Post.

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Виявляється, принц Гаррі та ще кілька позивачів здобули перемогу над компанією News Group Newspapers, яку звинуватили у вторгненні у приватне життя. Судової угоди було досягнуто «в останню хвилину» слухання у Високому суді Лондона.

Представники видавництва вибачилися перед принцом за злам телефонів, стеження і неправомірне використання приватної інформації в газеті News of the World, а також за шкоду, завдану йому через вторгнення в його приватне життя, життя його сім'ї та покійної матері принцеси Діани. Сума збитків «восьмизначна», і складає, за підрахунками журналістів, близько 12 мільйонів доларів.

Виступаючи перед журналістами, адвокат Гаррі закликав керівника холдингу Руперта Мердока особисто перепросити принца і короля. Однак каяття холдингу не схоже на щире: пізніше його представник відреагував на зауваження, наголосивши, що вибачення стосуються лише тих випадків, колидо розслідування було залучено приватних детективів, а не журналістів.

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Нагадаємо, що це не перший випадок «везіння» у житті принца: минулого року він отримав 40 млн фунтів стерлінгів завдяки тому, що залишається Віндзором всупереч всім своїм «пригодам» і переїзду до США.

Фото AP

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