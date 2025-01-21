Принц Гаррі знову публічно образив Чарльза III: що сталося

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл продовжують вперто віддалятися від королівської родини, не бажаючи йти на жодні поступки.

Зокрема, днями принц Гаррі образив батька Чарльза III, відмовившись від його пропозиції зупинитися у Букінгемському палаці під час візиту до Великобританії, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Видання пояснює, що цього тижня принц Гаррі збирався повернутися до Великобританії для участі у судовому розгляді з виданням The Sun корпорації News Group Newspapers у справі про вторгнення до його приватного життя.

Тому Чарльз III запропонував синові зупинитися у Букінгемському палаці на час візиту до Лондона, але той відмовився.

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Більше того, принц Гаррі заявив, що поки що не планує приїжджати до Великобританії і дасть свідчення в суді в лютому.

Виявилося, що герцог Сассекський прийняв таке рішення, оскільки не було виконано його вимогу — йому не надали цілодобову поліцейську охорону, яка належить повноправним членам королівської родини.

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У зв'язку з цим відмова принца Гаррі від пропозиції Чарльза III здається не тільки образливою для короля, але й нерозумною. На думку королівського експерта Дженні Бонд, братові принца Вільяма надали б охорону на час його перебування в палаці. Однак герцог Сассекський дав зрозуміти, що не потребує «подачок», а хоче отримати все «за законним правом».

«Я вважаю це серйозною помилкою, адже, якби він оселився у палаці, йому автоматично було б гарантовано цілодобову поліцейську охорону», — заявила Дженні Бонд.

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Нагадаємо, вже кілька років триває війна між герцогами Сессекськими та членами британської королівської родини. У 2020 році молодший брат принца Вільяма разом із дружиною Меган Маркл відмовився від королівських обов'язків, а також остаточно розірвав зв'язок із Великобританією та змінив місце проживання на США. Багато хто вважає, що цим кроком принц Гаррі зіпсував стосунки із сім'єю.

При цьому після інавгурації обраного президента Дональда Трампа побоювання принца Гаррі та Меган Маркл про можливу депортацію зі США стають цілком реальними.

Фото dailymail.co.uk/

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