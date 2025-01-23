«Динамо» не втримало перемогу над клубом із Косово: відеоогляд матчу

У четвер, 23 січня, київське «Динамо», яке здобуло у поєдинку з «Галатасараєм» перше очко в Лізі Європи (3:3), провело в Туреччині черговий контрольний поєдинок проти клубу «Ллапі» з Косово, який посідає в чемпіонаті країни передостаннє, 9 -е, місце.

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«Динамо» (Україна) — «Лаллі» (Косово) — 2:2

«Динамо»: Бущан (Моргун, 46), Дубінчак, Окон, Дячук (Мепарішвілі, 76), Караваєв, Рубчинський, Саленко (Осипенко, 76), Піхальонок (Шапаренко, 46), Брагару (Герич, 76), Ярмоленко (Волошин, 46), Герреро (Пономаренко, 46).

Голи: Піхальонок (38, з пенальті), Волошин (51) — Тахірі (69, з пенальті, 88, з пенальті).

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Нагадаємо, що 30 січня команда Олександра Шовковського проведе у Гамбурзі заключний матч Ліги Європи проти РФШ із Латвії. А потім «біло-сині» знову повернутися до Туреччини, де в рамках підготовки другої частини сезону в УПЛ проведуть спаринги з македонською «Шкендією» (6 лютого) та данським «Есб'єргом» (10 лютого).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» перемогло у контрольних матчах «Марибор» та «ЦСКА1948».

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Фото ФК «Динамо»

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