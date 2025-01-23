Допомога у 6500 гривень: скільки сімей в Україні можуть її отримати та що для цього потрібно

На початку 2025 року внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати допомогу від держави. А близько 5 тисяч сімей навіть матимуть змогу отримати 6 500 гривень за програмою «Тепла зима».

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Про це повідомляє сайт Міністерства соціальної політики України. Як пояснили у відомстві, через відключення електроенергії у грудні та неможливість нарахувати допомогу для уточнення даних частина сімей не змогла вчасно отримати виплату.

Щоб забезпечити допомогу всім українцям, які мають на неї право, уряд ухвалив рішення провести донарахування тим, кому допомогу не було виплачено у 2024 році з технічних причин, проте люди мали на неї право. Йдеться приблизно про 5 тисяч сімей з дітьми з числа ВПО, які мають право на таку допомогу за програмою «Тепла зима».

Програму було запроваджено у грудні 2024 року та, відповідно до неї, протягом грудня 2024 року сім'ї, які є малозабезпеченими сім'ями з дітьми або сім'ями-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримають на кожну дитину до 18 років по 6 500 грн одноразової грошової допомоги. Також така допомога буде нарахована особам з інвалідністю І групи з внутрішньо переміщених осіб.

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За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, батьки понад пів мільйона дітей зможуть скористатися фінансовою підтримкою від держави, зокрема, придбати необхідний теплий одяг чи взуття для своєї дитини.

Загалом, за даними чиновників, допомогу від держави у розмірі 6 500 гривень отримали 594 тисячі українців. Крім держави, українці можуть отримати ще допомогу від ООН у сумі 3 250 гривень.

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